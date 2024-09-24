Форум биотехнологий OpenBio-2024 начал работу в Новосибирской области

OpenBio объединяет научную конференцию, где доклады представят молодые ученые со всей России, экспозицию биотехнологических предприятий и бизнес-форум — публичные экспертные дискуссии и разноформатные встречи представителей бизнеса, науки и власти, симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор» — «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня».