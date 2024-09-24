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Posted 24 сентября, 08:33

Published 24 сентября, 08:33

Modified 24 сентября, 08:35

Updated 24 сентября, 08:35

Форум биотехнологий ежегодно проходит в наукограде Кольцово под Новосибирском

Форум биотехнологий OpenBio-2024 начал работу в Новосибирской области

24 сентября 2024, 08:33
Фото: nso.ru
Форум биотехнологий ежегодно проходит в наукограде Кольцово под Новосибирском
Для участия в форуме подано более 1500 заявок из 55 регионов России и 12 зарубежных государств, сообщили в пресс-службе правительства региона.

XI Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2024 стартовала в Биотехнопарке наукограда Кольцово при поддержке правительства Новосибирской области. Это ежегодный форум, посвященных развитию технологий в сфере наук о жизни.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что OpenBio традиционно является продолжением серии мероприятий, среди которых МФТР «Технопром» и «Остров», направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.

«Биотехнологии — сильная сторона нашего региона и один из наших 10 приоритетных направлений научно-технического развития, который мы будет развивать….В рамка форума проходят не только лекции, круглые столы и доклады, выставка разработок, презентация научных исследований, но и конструктивный, живой диалог научного сообщества, власти и бизнеса, развивается механизм многостороннего сотрудничества», — отметил Вадим Васильев.

OpenBio объединяет научную конференцию, где доклады представят молодые ученые со всей России, экспозицию биотехнологических предприятий и бизнес-форум — публичные экспертные дискуссии и разноформатные встречи представителей бизнеса, науки и власти, симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор» — «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня».

С более подробной программой форума можно познакомиться на сайте OpenBio-2024.

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