Крупнейшую партию нелегального алкоголя нашли в Новосибирске

Posted 24 сентября, 05:07
Published 24 сентября, 05:07
Modified 24 сентября, 05:09
Updated 24 сентября, 05:09
Контрафактных алкоголь хранили на кладах в Калининском районе. Это место проверили и нашли там нелегальный спирт, который не имел никаких документов. Жидкость отправили на экспертизу.
Всего было найдено более 70 тысяч литров алкогольных напитков. Это самая крупная партия, которую находили в 2024 году, передают «Вести Новосибирск». Вся контрафактная продукция конфискована. Полиция проводит проверку.
Такой же склад нашли и в Заельцовском районе. Там хранилось более 6 тысяч литров спирта. Стоимость всего контрафакта оценили на 700 тысяч рублей.