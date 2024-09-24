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Posted 24 сентября, 05:07

Published 24 сентября, 05:07

Modified 24 сентября, 05:09

Updated 24 сентября, 05:09

Спиртное забрали

Крупнейшую партию нелегального алкоголя нашли в Новосибирске

24 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI
Спиртное забрали
В Новосибирске нашли партию незаконного спирта: правоохранители отметили, что ее масштаб побил все рекорды 2024 года.

Контрафактных алкоголь хранили на кладах в Калининском районе. Это место проверили и нашли там нелегальный спирт, который не имел никаких документов. Жидкость отправили на экспертизу.

Всего было найдено более 70 тысяч литров алкогольных напитков. Это самая крупная партия, которую находили в 2024 году, передают «Вести Новосибирск». Вся контрафактная продукция конфискована. Полиция проводит проверку.

Такой же склад нашли и в Заельцовском районе. Там хранилось более 6 тысяч литров спирта. Стоимость всего контрафакта оценили на 700 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Проверка#Алкоголь#Спиртное#Контрафакт
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