Мэр Новосибирска анонсировал реформу департамента транспорта — что изменится

В мае и. о. главы Дептранса Олесю Богомазову задержали по подозрению во взяточничестве. Ее предшественник на этом посту, Константин Васильев, находится под следствием — его подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшем за собой тяжелые последствия. Предположительно, чиновник подписал документы о приемке новой дороги к Плющихинскому микрорайону стоимостью 48 млн рублей. В то время как не существовало ни самой дороги, ни даже проекта ее строительства.