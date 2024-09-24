Мэр Новосибирска анонсировал реформу департамента транспорта — что изменится

Posted 24 сентября, 07:39
Published 24 сентября, 07:39
Modified 24 сентября, 07:41
Updated 24 сентября, 07:41
Муниципалитет обсуждает с депутатами горсовета реорганизацию департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Предполагается разделить его на два самостоятельных департамента. Один будет заниматься пассажирскими перевозками, второй отвечать за содержание дорожной сети. Реорганизация повысит эффективность работы, считает мэр Новосибирска.
«Такое решение позволит усилить направления, важные для комфортного проживания в городе», — подчеркивает Максим Кудрявцев.
Дептранс традиционно считается одним из самых сложных подразделений городской администрации, а должность его руководителя называют «расстрельной». Состояние общественного транспорта и дорог — излюбленная мишень для критики гражданских активистов и рядовых горожан.
В мае и. о. главы Дептранса Олесю Богомазову задержали по подозрению во взяточничестве. Ее предшественник на этом посту, Константин Васильев, находится под следствием — его подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшем за собой тяжелые последствия. Предположительно, чиновник подписал документы о приемке новой дороги к Плющихинскому микрорайону стоимостью 48 млн рублей. В то время как не существовало ни самой дороги, ни даже проекта ее строительства.
На текущий момент Дептранс возглавляет Иосиф Кодалаев, бывший руководитель МКУ «Гормост»