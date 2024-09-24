Новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч памяти тренера Андрея Тарасенко

Андрей Тарасенко скончался в Новосибирске этим летом. Ему было 55 лет. Не один год он являлся тренером хоккейного клуба «Сибирь». Команда даже завоевала бронзу в КХЛ, что является лучшим результатом за всю игровую карьеру членов «Сибири».