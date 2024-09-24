Новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч памяти тренера Андрея Тарасенко

Posted 24 сентября, 01:32
Published 24 сентября, 01:32
Modified 24 сентября, 01:34
Updated 24 сентября, 01:34
Андрей Тарасенко скончался в Новосибирске этим летом. Ему было 55 лет. Не один год он являлся тренером хоккейного клуба «Сибирь». Команда даже завоевала бронзу в КХЛ, что является лучшим результатом за всю игровую карьеру членов «Сибири».
В память о Тарасенко клуб планирует провести матч, о чем рассказал гендиректор Лев Крутохвостов. В настоящий момент «Сибирь» ведет переговоры с другой командой, где когда-то играл тренер.
В начале игры проведут минуту молчания, а затем поднимут свитер Андрея Тарасенко. Когда именно состоится матч, еще не решено.