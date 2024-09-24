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Posted 24 сентября, 01:32

Published 24 сентября, 01:32

Modified 24 сентября, 01:34

Updated 24 сентября, 01:34

Тренера не забывают в клубе

Новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч памяти тренера Андрея Тарасенко

24 сентября 2024, 01:32
Фото: ХК «Сибирь»
Тренера не забывают в клубе
Матч «Сибири» пройдет в память об ушедшем из жизни тренере из Новосибирска Тарасенко, передает клуб на своем сайте.

Андрей Тарасенко скончался в Новосибирске этим летом. Ему было 55 лет. Не один год он являлся тренером хоккейного клуба «Сибирь». Команда даже завоевала бронзу в КХЛ, что является лучшим результатом за всю игровую карьеру членов «Сибири».

В память о Тарасенко клуб планирует провести матч, о чем рассказал гендиректор Лев Крутохвостов. В настоящий момент «Сибирь» ведет переговоры с другой командой, где когда-то играл тренер.

В начале игры проведут минуту молчания, а затем поднимут свитер Андрея Тарасенко. Когда именно состоится матч, еще не решено.

Спортсмены и власть — об уходе из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко
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