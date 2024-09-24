Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Украинцева оставили за решеткой

Posted 24 сентября, 11:52
Published 24 сентября, 11:52
Modified 24 сентября, 11:54
Updated 24 сентября, 11:54
Игоря Украинцева арестовали в мае. Его обвинили в получении взятки. В деле фигурирует сумма в 3,5 млн рублей.
Сейчас он в СИЗО и пробудет там до конца ноября, передают «Вести Новосибирск». Решение суда планируют обжаловать его адвокаты.
Депутат горсовета подозревается в лоббировании интересов застройщика, а также он якобы обещал за «вознаграждение» не выдавать компромат СМИ. Расследование дела продолжается.