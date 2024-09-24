atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 11:52

Published 24 сентября, 11:52

Modified 24 сентября, 11:54

Updated 24 сентября, 11:54

Депутату насчитали взятку

Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Украинцева оставили за решеткой

24 сентября 2024, 11:52
Фото: Новосибирский областной суд
Депутату насчитали взятку
В Новосибирске не изменили меру пресечения арестованного депутату Игорю Украинцеву, сообщили его адвокаты.

Игоря Украинцева арестовали в мае. Его обвинили в получении взятки. В деле фигурирует сумма в 3,5 млн рублей.

Сейчас он в СИЗО и пробудет там до конца ноября, передают «Вести Новосибирск». Решение суда планируют обжаловать его адвокаты.

Депутат горсовета подозревается в лоббировании интересов застройщика, а также он якобы обещал за «вознаграждение» не выдавать компромат СМИ. Расследование дела продолжается.

Ложным доносом считает основание для задержания Украинцева коллега в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились подробности задержания за взятки депутата Украинцева в НовосибирскеВо взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арест#Взятка
Подпишитесь
Популярное