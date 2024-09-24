Поклонники не узнали постаревшую звезду «Папиных дочек» на новом фото

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с коллегой Дарьей Мельниковой. Женщины встретились вечером в Москве. Вместе они снимались в «Папиных дочках». Лиза сыграла Галину Сергеевну, а Дарья — Женю Васнецову. Их персонажи настолько полюбились публике, что за ними следят до сих пор.