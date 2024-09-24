Поклонники не узнали постаревшую звезду «Папиных дочек» на новом фото

Posted 24 сентября, 08:53
Published 24 сентября, 08:53
Modified 24 сентября, 09:56
Updated 24 сентября, 09:56
Актриса Лиза Арзамасова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с коллегой Дарьей Мельниковой. Женщины встретились вечером в Москве. Вместе они снимались в «Папиных дочках». Лиза сыграла Галину Сергеевну, а Дарья — Женю Васнецову. Их персонажи настолько полюбились публике, что за ними следят до сих пор.
Подписчики порадовались за «киносестричек». Многие пользователи отметили, что не все актеры поддерживают такие теплые отношения. Большинство комментариев были положительными, однако часть состояла из волны хейта в сторону Дарьи Мельниковой.
Некоторые поклонники не узнали актрису на фотографии. Все хейтеры как один твердят, что звезда постарела.
«Скорей всего в гриме для сериала или спектакля»;
«У нее болезненный вид, глаза впалые, сильно видны вены на руках, может какие то проблемы со здоровьем или критически низкий вес ((»;
«Это когда подруга выкладывает фото, где отфотошопила себя, а про тебя забыла»;
«Это фотошоп»;
«Лиза выглядит тоже не очень»;
«Она постарела, на руки посмотрите, руки выдают человека. Пусть даже лицо и ровное без всяких там морщин, то руки в первую очередь сдают человека его возраст. Множество людей прячут руки, чтобы не вызвать хейт или ещё что-то»;
«Да ей с виду лет 50»;
«Рак».
В 2021-м Дарья Мельникова развелась со своим бывшем мужем после 8 лет брака. Женщина пребывала в депрессии и даже не появлялась на публике.