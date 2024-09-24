Полиция бездействовала в расследовании продажи липовых справок в Новосибирске

Posted 24 сентября 2024, 02:52
Published 24 сентября 2024, 02:52
Modified 24 сентября 2024, 02:54
Updated 24 сентября 2024, 02:54
В конце 2022 года разоблачили аферистов, торгующих липовыми справками для трудоустройства. Тогда было возбуждено дело по факту подделки документов.
За два года результатов от правоохранителей так и не было. Жулики до сих пор работают, причем по тем же номерам телефона. В полиции объяснили «Прецеденту», что дело на время приостановили. Отдел №3 «Заельцовский» так и не нашел обвиняемых.
Тогда в ход расследования уже вмешалась прокуратура. Начальника МВД Андрея Кулькова все же обязали довести дело до завершения. «Волокиту» правоохранителей в полиции комментировать отказались из-за неразглашения данных.
А вот на Хилке все же навели порядок. Силовики разогнали там мигрантский аул.