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Posted 24 сентября, 02:52

Published 24 сентября, 02:52

Modified 24 сентября, 02:54

Updated 24 сентября, 02:54

Справки до сих пор продают

Полиция бездействовала в расследовании продажи липовых справок в Новосибирске

24 сентября 2024, 02:52
Фото: 1MI
Справки до сих пор продают
В Новосибирске полиция не принимала никаких действий в расследовании дела по продаже липовых справок.

В конце 2022 года разоблачили аферистов, торгующих липовыми справками для трудоустройства. Тогда было возбуждено дело по факту подделки документов.

За два года результатов от правоохранителей так и не было. Жулики до сих пор работают, причем по тем же номерам телефона. В полиции объяснили «Прецеденту», что дело на время приостановили. Отдел №3 «Заельцовский» так и не нашел обвиняемых.

Тогда в ход расследования уже вмешалась прокуратура. Начальника МВД Андрея Кулькова все же обязали довести дело до завершения. «Волокиту» правоохранителей в полиции комментировать отказались из-за неразглашения данных.

А вот на Хилке все же навели порядок. Силовики разогнали там мигрантский аул.

Полиция Новосибирска не смогла пресечь торговлю липовыми справками
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Документы#Уголовное дело
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