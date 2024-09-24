Пугачева лишилась дома, а Шаман концертов: самые громкие звездные скандалы недели

Posted 24 сентября, 07:17
Published 24 сентября, 07:17
Modified 24 сентября, 07:19
Updated 24 сентября, 07:19
Примадонна наконец-то сможет продать свой роскошный особняк, покупателей на которого не могли найти несколько лет. Сама Алла Пугачева сбежала из России сразу после начала СВО, вместе со своим мужем-иноагентом. Перед этим она переписала свою дачу на внука Никиту Преснякова. Тот живет в США и дом пустовал долгое время. Желающего купить недвижимость нашли только сейчас. Дача находится в подмосковье. Изначально она стоила 225 млн рублей, но звездам пришлось снизить стоимость участка до 125 млн. По слухам, Пугачева нуждается в деньгах, а за границей они с семьей живут на съемных квартирах. Предполагается, что Примадонна может лично приехать в Россию, чтобы решить вопрос с документами по продаже.
С начала СВО муж Пугачевой Максим Галкин* стал иноагентом, выражая свою политическую позицию против России. Ведущий, который прилично зарабатывал ведя различные передачи, уехал вместе с Примадонной из России, поспешно оставив свой замок в поселке Грязь. Ведущий гордился тем, что стал иноагентом, а сама Пугачева даже требовала такого статуса, но по каким-то причинам ей его до сих пор не дали. И вот, в 2024 году, звезды пытаются снять с себя позорный статус. Комик в судах получил отказ. Причем оправдываться за свои слова, а именно поддержку Украины, он не стал. Галкин считает, что статус иноагента — это прямое вмешательство в его свободное мнение. Пользователи соцсетей нашли этому объяснение: заработок за границей уж очень низкий. Артистам буквально приходится «пахать», так как там они мало кому нужны. В России же они зарабатывали миллионы и обеспечили бы себе беззаботную старость.
* признан в РФ иностранным агентом.
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