Пугачева лишилась дома, а Шаман концертов: самые громкие звездные скандалы недели

С начала СВО муж Пугачевой Максим Галкин* стал иноагентом, выражая свою политическую позицию против России. Ведущий, который прилично зарабатывал ведя различные передачи, уехал вместе с Примадонной из России, поспешно оставив свой замок в поселке Грязь. Ведущий гордился тем, что стал иноагентом, а сама Пугачева даже требовала такого статуса, но по каким-то причинам ей его до сих пор не дали. И вот, в 2024 году, звезды пытаются снять с себя позорный статус. Комик в судах получил отказ. Причем оправдываться за свои слова, а именно поддержку Украины, он не стал. Галкин считает, что статус иноагента — это прямое вмешательство в его свободное мнение. Пользователи соцсетей нашли этому объяснение: заработок за границей уж очень низкий. Артистам буквально приходится «пахать», так как там они мало кому нужны. В России же они зарабатывали миллионы и обеспечили бы себе беззаботную старость.