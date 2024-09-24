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Posted 24 сентября, 09:15

Published 24 сентября, 09:15

Modified 27 сентября, 09:17

Updated 27 сентября, 09:17

Российский турист лишился визы во время поездки по Европе

24 сентября 2024, 09:15
Мужчина отправился в Грецию, но изменил как место проживания, так и дату вылета. Из-за этого у него и возникли проблемы в путешествии.

Во время своего путешествия по Европе российский турист столкнулся с проблемой аннулирования визы после смены отеля. Мужчина, получивший шенгенскую визу, отправился в Грецию, но изменил как место проживания, так и дату вылета.

Спустя четыре дня он получил письмо от греческого посольства, в котором сообщалось, что его виза аннулирована из-за несоответствия заявленным целям поездки. Путешественник намерен предоставить объяснения в посольство, сообщает ИА RuNews24.ru, ссылаясь на данные TourDom.

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