Сестра убитого в «Крокусе» новосибирца потратила на похороны полмиллиона рублей

Posted 24 сентября, 01:51
Published 24 сентября, 01:51
Modified 24 сентября, 01:53
Updated 24 сентября, 01:53
Жуткий трагический инцидент произошел 22 марта в Красногорске. В здание «Крокус Сити Холла» пришли террористы. Начали они с концертного зала, где сотни человек собрались послушать выступление группы «Пикник». По людям стреляли и поджигали.
Всего злоумышленники убили более 145 человек, еще 500 оказались ранены. Среди погибших был житель Новосибирска Григорий Будько. На концерт он пришел со своей будущей тещей.