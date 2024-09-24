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Posted 24 сентября, 01:51

Published 24 сентября, 01:51

Modified 24 сентября, 01:53

Updated 24 сентября, 01:53

Новосибирца похоронили достойно

Сестра убитого в «Крокусе» новосибирца потратила на похороны полмиллиона рублей

24 сентября 2024, 01:51
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Новосибирца похоронили достойно
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Новосибирске сестра убитого в «Крокусе» поделилась, как похоронила своего брата.

Жуткий трагический инцидент произошел 22 марта в Красногорске. В здание «Крокус Сити Холла» пришли террористы. Начали они с концертного зала, где сотни человек собрались послушать выступление группы «Пикник». По людям стреляли и поджигали.

Всего злоумышленники убили более 145 человек, еще 500 оказались ранены. Среди погибших был житель Новосибирска Григорий Будько. На концерт он пришел со своей будущей тещей.

Перелет его останков организовали власти. Остальную сумму сестра сибиряка Ульяна Будько добавляла сама, пишет КП-Новосибирск. Всего она потратила на похороны 650 тысяч с учетом памятника. Похоронила своего брата женщина на Заельцовском кладбище.

Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько
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