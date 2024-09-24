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Posted 24 сентября, 02:28

Published 24 сентября, 02:28

Modified 24 сентября, 02:30

Updated 24 сентября, 02:30

Правоохранители навели порядок

Силовики в Новосибирске разогнали на Хилке мигрантский аул

24 сентября 2024, 02:28
Фото: Изображение Midjourney
Правоохранители навели порядок
В Новосибирске продолжают наводить порядки в Хилокском микрорайоне, о чем рассказали местные жители.

Жители Хилокского микрорайона неоднократно жаловались на «кишлак», который устроили мигранты. Иностранцы поставили на территории бывшей военной части скотобойни, хостелы, прачечные и другое. Это не устраивало новосибирцев.

Летом сибиряки направили обращение в прокуратуру и главе СКР Александру Бастрыкину. Тогда силовики навели порядок в этом районе, пишет «Прецедент», приказав убрать все нелегальные объекты.

Также жители добились, чтобы по улице Малыгина не ездили фуры, так как водители игнорировали запрещающий знак. В итоге там поставили габаритный ограничитель. Когда он там появился, образовалась пробка из грузовиков, водители которых игнорировали ПДД.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка
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