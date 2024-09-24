Силовики в Новосибирске разогнали на Хилке мигрантский аул

Posted 24 сентября, 02:28
Published 24 сентября, 02:28
Modified 24 сентября, 02:30
Updated 24 сентября, 02:30
Жители Хилокского микрорайона неоднократно жаловались на «кишлак», который устроили мигранты. Иностранцы поставили на территории бывшей военной части скотобойни, хостелы, прачечные и другое. Это не устраивало новосибирцев.
Летом сибиряки направили обращение в прокуратуру и главе СКР Александру Бастрыкину. Тогда силовики навели порядок в этом районе, пишет «Прецедент», приказав убрать все нелегальные объекты.
Также жители добились, чтобы по улице Малыгина не ездили фуры, так как водители игнорировали запрещающий знак. В итоге там поставили габаритный ограничитель. Когда он там появился, образовалась пробка из грузовиков, водители которых игнорировали ПДД.