Слова, которые могут изменить жизни — что такое аффирмации и как они работают

Многие слышали о пользе аффирмаций, но мало кто понимает, как они на самом деле работают. О том, что можно изменить в жизни с помощью проговаривания позитивных утверждений, «Подмосковье сегодня» рассказала ясновидящая Инна Алексеева (Мишина).