Слова, которые могут изменить жизни — что такое аффирмации и как они работают

Posted 24 сентября, 05:24
Published 24 сентября, 05:24
Modified 24 сентября, 05:26
Updated 24 сентября, 05:26
Эксперт отметила, что аффирмации призваны изменить мышление и восприятие себя.
«Они работают на основе принципов нейролингвистического программирования (НЛП) и психологии, создавая новые нейронные связи в мозге. Когда мы повторяем эти утверждения, мы не только программируем себя на позитивный лад, но и помогаем осознать свои цели и желания», — пояснила экстрасенс.
Основным механизмом действия аффирмаций, продолжила она, является их способность формировать позитивное самоощущение и уверенность в себе. При их регулярном использовании человек начинает верить в свои силы и возможности, что может привести к улучшению качества жизни, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Например, аффирмации могут помогать в борьбе с неуверенностью, депрессией и страхами, а также служат мощным инструментом в создании уверенности. Но работа с ними требует системного подхода. Важно не просто произносить их, но и чувствовать каждое слово, визуализировать желаемые изменения в жизни. Это создает эмоциональную подоплеку, которая усиливает эффект от практики», — добавила Алексеева.
Повторяя аффирмации ежедневно, уверяет ясновидящая, можно заметить, как меняется окружение.
«Человек начинает привлекать позитивных людей и обдумывать финансовые стратегии. Это не просто слова, а мощный инструмент, который помогает нам делать шаги к улучшению жизни. Помните, каждая из этих аффирмаций — ваш личный ключ к счастью и изобилию», — подчеркнула Алексеева.
Экстрасенс также привела пример некоторых фраз, которые можно произносить: «Я достоин (на) любви и счастья. Я открыт (а) для получения безусловной любви. Я привлекаю позитивные отношения в свою жизнь. Я ценю и люблю себя. Я привлекаю только настоящую любовь. Мои два сердца бьются в унисон. Я вселяю любовь в каждого, кого встречаю. Я окружен (а) заботой и поддержкой. Я забочусь о своем здоровье каждый день. Я нахожу радость в движении и активностях. Я питаю свое тело здоровой пищей».
«Также можно говорить: я эмоционально стабильный (ая) и уравновешенный (ая), я каждое утро просыпаюсь с чувством благодарности, я привлекаю богатство и изобилие в свою жизнь, я целеустремленный (ая) и настойчивый (ая) в своих финансовых начинаниях, я готов (а) принимать финансовые возможности, я владею своим финансовым будущим, я успешно достигаю своих финансовых целей, я живу в изобилии и достатке и многое другое, что у вас на душе», — заключила эзотерик.