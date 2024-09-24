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Posted 24 сентября, 08:34

Published 24 сентября, 08:34

Modified 24 сентября, 08:36

Updated 24 сентября, 08:36

Все строительные работы уже завершены

Строительство школы завершается в селе Толмачево под Новосибирском

24 сентября 2024, 08:34
Фото: 1MI
Все строительные работы уже завершены
Школа в селе Толмачево Новосибирской области примет не только жителей самого села, но и расположенного неподалеку микрорайона «Пригородные просторы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подрядчик завершил строительно-монтажные работы, заканчивает благоустройство территории, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию. По проекту в здании площадью почти 13 тысяч квадратов обустроены вместительный спортивный зал с тренерской, раздевалками и снарядной, учебные кабинеты, кабинеты творчества и универсальная студия.

Строительство школы на 550 учеников ведется по нацпроекту «Образование» федерального проекта «Современная школа».

Два года назад в поселке Восход построена школа, рассчитанная на 1 100 мест, теперь строительство развернуто в других населенных пунктах Новосибирского района.

«Сегодня на территории района одновременно ведется строительство сразу трех школ: в селах Толмачево и Марусино, а также в поселке Элитный. С вводом их в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысяч новых мест для школьников. Кроме того, определен подрядчик для строительства еще одной школы — в поселке Кудряшовский, вскоре строители приступят к возведению здания», — рассказал первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Сейчас Толмачевская школа № 61 работает на пределе возможностей. Ввод новой школы позволит получать образование местным школьникам в более комфортных и доступных условиях, подчеркивают в правительстве Новосибирской области.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Строительство#Нацпроект
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