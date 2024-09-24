Строительство школы завершается в селе Толмачево под Новосибирском

Подрядчик завершил строительно-монтажные работы, заканчивает благоустройство территории, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию. По проекту в здании площадью почти 13 тысяч квадратов обустроены вместительный спортивный зал с тренерской, раздевалками и снарядной, учебные кабинеты, кабинеты творчества и универсальная студия.