Строительство школы завершается в селе Толмачево под Новосибирском

Posted 24 сентября, 08:34
Published 24 сентября, 08:34
Modified 24 сентября, 08:36
Updated 24 сентября, 08:36
Подрядчик завершил строительно-монтажные работы, заканчивает благоустройство территории, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию. По проекту в здании площадью почти 13 тысяч квадратов обустроены вместительный спортивный зал с тренерской, раздевалками и снарядной, учебные кабинеты, кабинеты творчества и универсальная студия.
Строительство школы на 550 учеников ведется по нацпроекту «Образование» федерального проекта «Современная школа».
Два года назад в поселке Восход построена школа, рассчитанная на 1 100 мест, теперь строительство развернуто в других населенных пунктах Новосибирского района.
«Сегодня на территории района одновременно ведется строительство сразу трех школ: в селах Толмачево и Марусино, а также в поселке Элитный. С вводом их в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысяч новых мест для школьников. Кроме того, определен подрядчик для строительства еще одной школы — в поселке Кудряшовский, вскоре строители приступят к возведению здания», — рассказал первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.
Сейчас Толмачевская школа № 61 работает на пределе возможностей. Ввод новой школы позволит получать образование местным школьникам в более комфортных и доступных условиях, подчеркивают в правительстве Новосибирской области.