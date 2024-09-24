Туристка привезла из Индии в Новосибирск опасный подвид ковида FLiRT

Ей стало плохо, у нее поднялась температура, потерялось обоняние. У женщины была медицинская страховка, поэтому ее приняли в местной больнице. Анализы показали, что она больна штаммом ковида. Из Индии туристку не выпустили, лечилась сибирячка там. Затраты на лекарства покрыла страховка.