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Posted 24 сентября, 04:53

Published 24 сентября, 04:53

Modified 24 сентября, 04:55

Updated 24 сентября, 04:55

Вирусом заразилась сибирячка

Туристка привезла из Индии в Новосибирск опасный подвид ковида FLiRT

24 сентября 2024, 04:53
Фото: 1MI
Вирусом заразилась сибирячка
Сюжет
Коронавирус
Женщина заболела на отдыхе новым штаммом коронавируса: жительница Новосибирска рассказала, как она пережила болезнь.

Во время отдыха в Индии Елена Громова умудрилась заразиться подштаммом COVID-19. Речь идет о вирусе с романтическим названием FLiRT. Заболела сибирячка им в конце августа.

Ей стало плохо, у нее поднялась температура, потерялось обоняние. У женщины была медицинская страховка, поэтому ее приняли в местной больнице. Анализы показали, что она больна штаммом ковида. Из Индии туристку не выпустили, лечилась сибирячка там. Затраты на лекарства покрыла страховка.

В Новосибирск женщина приехала здоровой. По ее словам, FLiRT она перенесла гораздо легче, так как в первую волну коронавируса она болела ковидом.

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