Туристка привезла из Индии в Новосибирск опасный подвид ковида FLiRT

Posted 24 сентября, 04:53
Published 24 сентября, 04:53
Modified 24 сентября, 04:55
Updated 24 сентября, 04:55
Во время отдыха в Индии Елена Громова умудрилась заразиться подштаммом COVID-19. Речь идет о вирусе с романтическим названием FLiRT. Заболела сибирячка им в конце августа.
Ей стало плохо, у нее поднялась температура, потерялось обоняние. У женщины была медицинская страховка, поэтому ее приняли в местной больнице. Анализы показали, что она больна штаммом ковида. Из Индии туристку не выпустили, лечилась сибирячка там. Затраты на лекарства покрыла страховка.
В Новосибирск женщина приехала здоровой. По ее словам, FLiRT она перенесла гораздо легче, так как в первую волну коронавируса она болела ковидом.