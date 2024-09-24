В Академгородке снесут здание СУНЦ НГУ — его стены помнят академика Лаврентьева

Здание специализированного учебного-научного центра НГУ на улице Ляпунова в новосибирском Академгородке начнут сносить в конце 2024 года. На его месте планируется построить 6-этажное общежитие для воспитанников научного центра, которое будет соединено подземным переходом с новым досуговым центром. Строительство будут вести в рамках создания нового современного университетского кампуса на средства, выделенные благотворителями, бывшими выпускниками НГУ.