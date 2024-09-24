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Posted 24 сентября, 05:09

Published 24 сентября, 05:09

Modified 24 сентября, 05:11

Updated 24 сентября, 05:11

Физматшкола для талантливых детей была основана академиком Михаилом Лаврентьевым

В Академгородке снесут здание СУНЦ НГУ — его стены помнят академика Лаврентьева

24 сентября 2024, 05:09
Фото: 2GIS
Физматшкола для талантливых детей была основана академиком Михаилом Лаврентьевым

Здание ФМШ НГУ снесут в Новосибирске ради нового строительства

Вместо учебного корпуса построят новое общежитие, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Здание специализированного учебного-научного центра НГУ на улице Ляпунова в новосибирском Академгородке начнут сносить в конце 2024 года. На его месте планируется построить 6-этажное общежитие для воспитанников научного центра, которое будет соединено подземным переходом с новым досуговым центром. Строительство будут вести в рамках создания нового современного университетского кампуса на средства, выделенные благотворителями, бывшими выпускниками НГУ.

Предполагается, что новое общежитие будет сдано во втором квартале 2028 года. Его общая площадь составит около 15 тысяч квадратных метров.

Летом текущего года было завершено строительство первой очереди университетского кампуса, которая включает учебный и досуговый корпуса СУНЦ и два общежития НГУ.

Видео: atas.info. Так выглядит первая очередь нового университетского кампуса

Физико-математическая школа-интернат при Новосибирском государственном университете (сейчас СУНЦ НГУ) — детище основателя Академгородка, легендарного академика Михаила Лаврентьева. Туда отбирали талантливых школьников из самых разных уголков страны, а после окончания ФМШ дети поступали сразу на второй курс университета. Учится в ФМШ сложно, но престижно. Многие известные ученые прошли через физматшколу.

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