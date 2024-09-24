В Новосибирске из магазинов исчезает молоко и молочная продукция — правда или фейк

Торговые точки якобы недополучают продукцию из-за общей негативной тенденции, которая сложилась в сельскохозяйственном секторе: сокращение поголовья скота, ужесточение требований к предприятиям со стороны чиновников, кадровый дефицит на селе. Все это отразилось на поставках молочной продукции — она в дефиците. Продавцы же не могут назвать точных дат возобновления требуемого объема поставок.