В Новосибирске из магазинов исчезает молоко и молочная продукция — правда или фейк

Posted 24 сентября, 09:20
Published 24 сентября, 09:20
Modified 24 сентября, 09:22
Updated 24 сентября, 09:22
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Привычный ассортимент молочной продукции и молока значительно сократился в «Ленте», «Пятерочке». Такая информация начала распространяться среди читателей СМИ Новосибирской области и соседних регионов.
Торговые точки якобы недополучают продукцию из-за общей негативной тенденции, которая сложилась в сельскохозяйственном секторе: сокращение поголовья скота, ужесточение требований к предприятиям со стороны чиновников, кадровый дефицит на селе. Все это отразилось на поставках молочной продукции — она в дефиците. Продавцы же не могут назвать точных дат возобновления требуемого объема поставок.
«Цена на сырое молоко в регионе последнее время растет большими темпами — на 10-20% с августа. Кроме того, на рынке сырого молока в регионе из-за сокращения поголовья возник дефицит — около 100-150 тысяч тонн в сутки. Но молоко реально было недооценено, поэтому динамика, которую мы наблюдаем сейчас, была предсказуема», — сообщил журналистам председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко.
Именно это утверждение, которое было опубликовано порталом infopro54.ru, стало основой для распространения информации об исчезновении молока с полок магазинов.
Минпромторг Новосибирской области прокомментировал информацию о дефиците молока с магазинах.
«В связи с публикациями средств массовой информации о том, что из магазинов Новосибирска исчезает молоко и молочная продукция, министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона проведен оперативный мониторинг наличия молочной продукции в новосибирских магазинах.
Распространяемая информация подтверждения не нашла. В настоящий момент ситуация на рынке характеризуется тем, что производители сырого молока, имеющие свои производственные мощности по переработке, наращивают производство и поставки на прилавки магазинов продукции, производимой под собственными торговыми марками, что закономерно отражается на снижении объемов производства производителями, работающими на приобретаемом сырье.
Из обследованных торговых сетей лишь одна организация сообщила о небольшом снижении поставок одного из поставщиков с параллельной заменой ассортимента молочной продукции на полках продукцией других производителей, в том числе местных. По мнению опрошенных участников рынка, спрос и предложение на рынке молочной продукции сбалансированы. Ситуация с обеспечением жителей Новосибирской области продуктами, в том числе молочными, находится на контроле минпромторга», — сообщили представители ведомства.
Молока и молочной продукции в магазинах Новосибирской области достаточно. Информация о дефиците не соответствует действительности. Это фейк.