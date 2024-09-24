Чиновники расчистят улицы Новосибирска от автохлама

Posted 24 сентября, 12:28
Published 24 сентября, 12:28
Modified 24 сентября, 12:35
Updated 24 сентября, 12:35
Максим Кудрявцев потребовал проинспектировать улицы Новосибирска. Основной задачей будет разобраться с брошенными машинами, которые называют «подснежниками».
Автомобили могут стоять не один год, что портит облик города и мешает уборки улиц. Сделать это нужно оперативно и до зимы, чтобы транспортные средства эвакуировать, пока дорожные рабочие не приступили к расчистке снега.
Распознавать такие машины будут по внешнему виду. Ранее от автохлама уже расчищали улицы.