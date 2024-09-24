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Posted 24 сентября, 12:28

Published 24 сентября, 12:28

Modified 24 сентября, 12:35

Updated 24 сентября, 12:35

Бесхозные машины уберут

Чиновники расчистят улицы Новосибирска от автохлама

24 сентября 2024, 12:28
Фото: atas.info
Бесхозные машины уберут
Мэр Новосибирска поручил разобраться с «подснежниками», информация прозвучала во время аппаратного совещания.

Максим Кудрявцев потребовал проинспектировать улицы Новосибирска. Основной задачей будет разобраться с брошенными машинами, которые называют «подснежниками».

Автомобили могут стоять не один год, что портит облик города и мешает уборки улиц. Сделать это нужно оперативно и до зимы, чтобы транспортные средства эвакуировать, пока дорожные рабочие не приступили к расчистке снега.

Распознавать такие машины будут по внешнему виду. Ранее от автохлама уже расчищали улицы.

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