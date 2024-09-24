«ВИС» наносит ответный удар — от новосибирского Минздрава требуют 10 млн рублей

Posted 24 сентября, 09:43
Published 24 сентября, 09:43
Modified 24 сентября, 09:45
Updated 24 сентября, 09:45
Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству исковое заявление ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») к министерству здравоохранения Новосибирской области. Сумма требований — 10,853 млн рублей, детали иска пока неизвестны.
Очевидно, что речь идет о скандальной концессии на строительство семи поликлиник в Новосибирске. Согласно договору государственно-частного партнерства, учреждения здравоохранения давно должны были принимать пациентов, однако все сроки строительства были сорваны. На текущий момент только две из семи поликлиник получили разрешения на ввод в эксплуатацию.
В конце августа арбитраж удовлетворил иск регионального Минздрава и обязал ГК «ВИС» за срыв концессионного соглашения выплатить неустойку в размере 8,6 млн рублей.
Рассматривать ответный иск концессионера к структуре регионального правительства будет так же самая судья Екатерина Середкина. По аналогичной схеме государственно-частного партнерства с правительством Новосибирской области группа компаний «ВИС» реализует один крупнейших инфраструктурных проектов в Новосибирске, строительство четвертого автомобильного моста через Обь,
Все сроки, оговоренные договором, на этой стройке так же давно сорваны. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении обязательств.