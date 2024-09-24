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Posted 24 сентября, 09:43

Published 24 сентября, 09:43

Modified 24 сентября, 09:45

Updated 24 сентября, 09:45

Ранее суд обязал ГК «ВИС» выплатить 8,6 млн рублей Минздраву Новосибирской области

«ВИС» наносит ответный удар — от новосибирского Минздрава требуют 10 млн рублей

24 сентября 2024, 09:43
Фото: atas.info
Ранее суд обязал ГК «ВИС» выплатить 8,6 млн рублей Минздраву Новосибирской области
Группа компаний «ВИС» хочет отсудить больше, чем сама должна медицинскому ведомству, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству исковое заявление ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») к министерству здравоохранения Новосибирской области. Сумма требований — 10,853 млн рублей, детали иска пока неизвестны.

Очевидно, что речь идет о скандальной концессии на строительство семи поликлиник в Новосибирске. Согласно договору государственно-частного партнерства, учреждения здравоохранения давно должны были принимать пациентов, однако все сроки строительства были сорваны. На текущий момент только две из семи поликлиник получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

В конце августа арбитраж удовлетворил иск регионального Минздрава и обязал ГК «ВИС» за срыв концессионного соглашения выплатить неустойку в размере 8,6 млн рублей.

Рассматривать ответный иск концессионера к структуре регионального правительства будет так же самая судья Екатерина Середкина. По аналогичной схеме государственно-частного партнерства с правительством Новосибирской области группа компаний «ВИС» реализует один крупнейших инфраструктурных проектов в Новосибирске, строительство четвертого автомобильного моста через Обь,

Все сроки, оговоренные договором, на этой стройке так же давно сорваны. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении обязательств.

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