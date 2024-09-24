«ВИС» наносит ответный удар — от новосибирского Минздрава требуют 10 млн рублей

Очевидно, что речь идет о скандальной концессии на строительство семи поликлиник в Новосибирске. Согласно договору государственно-частного партнерства, учреждения здравоохранения давно должны были принимать пациентов, однако все сроки строительства были сорваны. На текущий момент только две из семи поликлиник получили разрешения на ввод в эксплуатацию.