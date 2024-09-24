Владимир Ефимов: В двух округах Москвы ввели свыше 1,5 млн «квадратов» недвижимости

Posted 24 сентября, 14:25
Published 24 сентября, 14:25
Modified 24 сентября, 14:25
Updated 24 сентября, 14:25
Об этом рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
С начала 2024 года было завершено строительство более 1,5 миллиона квадратных метров, среди которых более 1,13 миллиона «квадратов» относится к жилой недвижимости, а порядка 370 тысяч квадратов — к социальным и промышленным объектам, пишет stroi.mos.ru. Кроме этого, в ТиНАО с начала августа было построено более 360 тысяч «квадратов» недвижимости различного назначения.
В ТиНАО реализуются проекты строительства различной недвижимости с использованием монолитно-каркасной технологии. Фасады зданий оформляются с применением современных материалов, таких как керамический облицовочный кирпич. Входные группы делают сквозными и входы располагают на уровне земли.
В проектах предусмотрены кладовые, колясочные, видеонаблюдение и энергоэффективное освещение. После завершения строительства благоустраивается придомовая территория, а также разрабатываются проекты парковок, детских и спортивных площадок, зон отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.
Владимир Жидкин, возглавляющий департамент развития новых территорий Москвы, подчеркнул, что в ТиНАО строго следуют принципу комплексного освоения. Здесь не только строятся жилые дома, но и создаются социальные учреждения, улучшается транспортная инфраструктура и открываются новые рабочие места. В последние годы наблюдается активное инвестирование в разработку больших технопарков, промышленных комплексов и малых бизнес-объектов. В ходе жилого строительства активно развиваются придомовые территории.
Сюда входят не только разнообразные магазины, но и пекарни, аптеки, бытовые сервисы, медицинские учреждения, салоны красоты и много других объектов. Это способствовало образованию десятков тысяч рабочих мест рядом с домами жителей района. С момента интеграции новых территорий в состав Москвы общий объем инвестиций в градостроительное развитие превысил 3,7 триллиона рублей, а к 2035 году он может достичь 10 триллионов рублей.