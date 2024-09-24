Владимир Ефимов: В двух округах Москвы ввели свыше 1,5 млн «квадратов» недвижимости

С начала 2024 года было завершено строительство более 1,5 миллиона квадратных метров, среди которых более 1,13 миллиона «квадратов» относится к жилой недвижимости, а порядка 370 тысяч квадратов — к социальным и промышленным объектам, пишет stroi.mos.ru. Кроме этого, в ТиНАО с начала августа было построено более 360 тысяч «квадратов» недвижимости различного назначения.