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Posted 24 сентября 2024, 11:24

Published 24 сентября 2024, 11:24

Modified 24 сентября 2024, 11:26

Updated 24 сентября 2024, 11:26

Ярмарку год назад посещали тысячи человек

Ярмарку белорусских товаров снова развернут в Новосибирске

24 сентября 2024, 11:24
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Ярмарку год назад посещали тысячи человек
В Новосибирске откроют ярмарку товаров, привезенных из Беларуси, сообщает мэрия.

В столице Сибири готовятся принять гостей из Беларуси. В центре города снова развернется большая ярмарка с заграничными товарами.

Работать она будет у Первомайского сквера, рядом с Краеведческим музеем. В Новосибирск приедут производители из разных областей Республики.

На ярмарке горожане смогут купить как еду, так одежду, шторы, косметику и другие товары. Работать она начнет с 27 сентября. Покупатели смогут приобрести товар за наличные деньги. Торговцы пробудут в Новосибирске до 6 октября.

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