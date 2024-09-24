Ярмарку белорусских товаров снова развернут в Новосибирске

Posted 24 сентября, 11:24
Published 24 сентября, 11:24
Modified 24 сентября, 11:26
Updated 24 сентября, 11:26
В столице Сибири готовятся принять гостей из Беларуси. В центре города снова развернется большая ярмарка с заграничными товарами.
Работать она будет у Первомайского сквера, рядом с Краеведческим музеем. В Новосибирск приедут производители из разных областей Республики.
На ярмарке горожане смогут купить как еду, так одежду, шторы, косметику и другие товары. Работать она начнет с 27 сентября. Покупатели смогут приобрести товар за наличные деньги. Торговцы пробудут в Новосибирске до 6 октября.