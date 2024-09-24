Zeekr: стоит ли покупать китайский электромобиль?

Zeekr представляет собой интересное предложение на рынке электромобилей, но покупка такого авто в России сопряжена с определёнными рисками и сложностями. Перед принятием решения рекомендуется тщательно взвесить все за и против, учитывая особенности эксплуатации электромобиля в российских условиях.