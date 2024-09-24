Жажда 2.0 — без воды остался поселок инноваторов под Новосибирском

Posted 24 сентября, 06:41
Published 24 сентября, 06:41
Modified 24 сентября, 06:43
Updated 24 сентября, 06:43
— Я прилетела из отпуска ночью, хотела принять душ — воды нет. Утром проснулась — воды опять нет. Сейчас течет тоненькой струйкой, напор очень маленький. Надо успеть набрать запас, пока снова не кончилась, — жительница поселка «Горки Академпарка» Анна Чалдина подставляет под кран в ванной 5-литровую пластиковую бутыль.
Такая ситуация, рассказывают соседи собеседницы редакции, продолжается около недели. Вода исчезает несколько раз в сутки, без предупреждений. Отключения могут продолжаться по несколько часов.
За окном, на бульваре, в это время гремит музыка, ведущий в микрофон поздравляет с юбилеем. Празднуют «День поселка» — 10 лет назад, на землях Барышевского сельсовета, в 7 километрах от Новосибирского научного центра, в поселке Ложок, Академпарк начал строительство мини-городка для своих резидентов. Сотрудникам инновационных компаний давали серьезную скидку на покупку квартир в трехэтажных домах и индивидуальных коттеджах. До конца первоначальный план довести не удалось, но в целом поселок получился уютным и комфортным для жизни.
Первый тревожный звонок раздался два года назад. Поселок запитан от подземных скважин. Летом, в жару, коммунальная компания «МУП Ложок», которая эксплуатирует скважины и станцию водоочистки, начала периодические отключения. О них предупреждали заранее и объяснили тем, что, мол, жители сами во всем виноваты — расходуют много воды на полив газонов и наполнение бассейнов, в то время, как мощностей скважин не хватает.
При этом вокруг поселка велось активное строительство — ГК «Мета» возводила ЖК «Тесла-парк», разрастался ЖК «Да Винчи». Новоселы сталкивались с такими же проблемами — «МУП Ложок» единственный поставщик.
Тогда жители писали коллективные обращения во все инстанции, проблему изучала прокуратура. Но новое строительство продолжилось, летом прошлого года ситуация повторилась. И вот теперь, в сентябре, сложно списать водный дефицит на полив газонов и купание в бассейнах.
«В связи с подготовительными ремонтными работами к осенне-зимнему периоду 2024/25 на станции водоочистки в п.Ложок…уведомляем Вас о возможном отключении воды в ночное время с 01:00 до 04:30», — говорится в официальном письме за подписью директора «МУП Ложок» Василия Сизова.
Руководитель коммунальной компании сообщает, что отключения продлятся до 25 сентября. Но поскольку реальность отличается от официальной информации, люди не верят, что после 25 числа водоснабжение будет бесперебойным.
«Правление ТСН готовит обращение главе района, в прокуратуру с требованием организовать комиссию по проверке состояния водоснабжения поселка», — сообщил председатель ТСН «Горки Академпарка» Дмитрий Чагаров.
Впрочем, подобные обращения существовали и ранее. Был даже запрет на ввод в эксплуатацию нового жилья до решения проблемы с водоснабжением, но застройщики его успешно оспорили, ведь все разрешения и технические условия у них на руках. Кто и как выдавал эти бумаги — вопрос риторический. Минувшим летом был сдан в эксплуатацию очередной 4-этажный дом в рамках проекта ЖК «Да Винчи» и первый административный корпус «Кампуса Академпарка», идет подготовка площадки для возведения второго корпуса.
По информации администрации Новосибирского района, ситуацию можно исправить только подключением жилого фонда в поселке Ложок и его окрестностях к централизованным системам Новосибирска. Рассматриваются варианты строительства водопровода от станций «Горводоканала» в Нижней Ельцовке или на улице Одоевского. Но пока не существует даже проекта.
Пикантность всей этой истории в том, что обезвоженные поселки на землях Барышевского сельсовета — часть так называемого плана «Академгородок 2.0», с помпой представленного правительством Новосибирской области в 2019 году. Именно здесь должна быть расположена «ось рекреации», где предполагалось строительство нового жилья для ученых и сотрудников инновационных компаний.
Сегодня про этот план вспоминают все реже и реже, конкретные результаты его реализации невелики, и зачастую, за них выдают проекты, реализованные на деньги частного капитала или за счет федеральных программ.