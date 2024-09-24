Жажда 2.0 — без воды остался поселок инноваторов под Новосибирском

Впрочем, подобные обращения существовали и ранее. Был даже запрет на ввод в эксплуатацию нового жилья до решения проблемы с водоснабжением, но застройщики его успешно оспорили, ведь все разрешения и технические условия у них на руках. Кто и как выдавал эти бумаги — вопрос риторический. Минувшим летом был сдан в эксплуатацию очередной 4-этажный дом в рамках проекта ЖК «Да Винчи» и первый административный корпус «Кампуса Академпарка», идет подготовка площадки для возведения второго корпуса.