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Posted 25 сентября, 01:50

Published 25 сентября, 01:50

Modified 25 сентября, 01:52

Updated 25 сентября, 01:52

Жильцы страдают после ремонта крыши

Бастрыкин обратил внимание на протекшие крыши и бараки в Новосибирске

25 сентября 2024, 01:50
Фото: 1MI
Жильцы страдают после ремонта крыши
В Новосибирске жильцы многострадального дома добились реакции правоохранителей, которые проверят нарушения их жилищных прав, сообщили в СКР.

В информационном пространстве все чаще появляются жалобы от жителей Новосибирска на ветхое жилье. Одной из таких ситуаций стала проблема в доме на Сибирской №46. Там провели ремонт крыши, чем только усугубили ситуацию.

Кровля протекает, работы были выполнены не профессионально, с дефектами, а сам подрядчик испарился. Искать его теперь будут приставы. Они сообщили, что обяжут подрядную организацию либо доделать ремонт за свой счет, либо возместить ущерб.

Этой историей, а также другими случаями затягивания капремонта, заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Теперь региональное управление организовало проверку. По ее итогам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дом#Подрядчик#Аварийный дом#Александр Бастрыкин#Бараки
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