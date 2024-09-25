Бастрыкин обратил внимание на протекшие крыши и бараки в Новосибирске

Posted 25 сентября, 01:50
Published 25 сентября, 01:50
Modified 25 сентября, 01:52
Updated 25 сентября, 01:52
В информационном пространстве все чаще появляются жалобы от жителей Новосибирска на ветхое жилье. Одной из таких ситуаций стала проблема в доме на Сибирской №46. Там провели ремонт крыши, чем только усугубили ситуацию.
Кровля протекает, работы были выполнены не профессионально, с дефектами, а сам подрядчик испарился. Искать его теперь будут приставы. Они сообщили, что обяжут подрядную организацию либо доделать ремонт за свой счет, либо возместить ущерб.
Этой историей, а также другими случаями затягивания капремонта, заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Теперь региональное управление организовало проверку. По ее итогам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.