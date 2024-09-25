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Posted 25 сентября, 14:59

Published 25 сентября, 14:59

Modified 25 сентября, 14:59

Updated 25 сентября, 14:59

Порадуйте бабушку и дедушку

День пожилого человека 2024: открытки и поздравления для дедушки и бабушки

25 сентября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
Порадуйте бабушку и дедушку
1 октября в России отмечается День пожилого человека: Atas.info нашел самые трогательные поздравления и красивые открытки, чтобы поздравить дедушку и бабушку.

День пожилого человека — это международный праздник, который отмечают с 1991 года. Он позволяет молодежи напомнить о пожилых людях, которые нуждаются во внимании и заботе. В этот день важно поздравить бабушек и дедушек.

Фото: pozdravok.com

***
Ваш возраст — это опыт.
Морщинки, как лучи.
Желаем счастья много,
Здоровья от души.

Спокойствия и мира,
Уюта и тепла.
Ваш возраст — это сила!
Любви вам и добра.

Фото: pozdravok.com

***

С Днем пожилого человека!

Прожить желаем дольше века.

Здоровья, радости, добра,

Чтоб жизнь спокойною была!

Фото: pozdravok.com

***

Уважая вашу мудрость,

Доброту сердец простых,

Поздравляем и желаем

Дней веселых, золотых!

Фото: pozdravok.com

***

Пусть возраст будет уважаем,
Пускай Вас чтят и берегут.
Мы Вам здоровья пожелаем.
Пусть годы медленно идут.

Фото: соцсети
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