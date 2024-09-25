День пожилого человека 2024: открытки и поздравления для дедушки и бабушки

Posted 25 сентября, 14:59
Published 25 сентября, 14:59
Modified 25 сентября, 14:59
Updated 25 сентября, 14:59
День пожилого человека — это международный праздник, который отмечают с 1991 года. Он позволяет молодежи напомнить о пожилых людях, которые нуждаются во внимании и заботе. В этот день важно поздравить бабушек и дедушек.
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Ваш возраст — это опыт.
Морщинки, как лучи.
Желаем счастья много,
Здоровья от души.
Спокойствия и мира,
Уюта и тепла.
Ваш возраст — это сила!
Любви вам и добра.
***
С Днем пожилого человека!
Прожить желаем дольше века.
Здоровья, радости, добра,
Чтоб жизнь спокойною была!
***
Уважая вашу мудрость,
Доброту сердец простых,
Поздравляем и желаем
Дней веселых, золотых!
***
Пусть возраст будет уважаем,
Пускай Вас чтят и берегут.
Мы Вам здоровья пожелаем.
Пусть годы медленно идут.