День учителя 2024: открытки и поздравления педагогам от учеников и родителей

Posted 25 сентября, 13:00
Published 25 сентября, 13:00
Modified 25 сентября, 13:00
Updated 25 сентября, 13:00
День учителя в большинстве стран мира отмечают 5 октября: в 2024 году эта дата выпадает на субботу, поэтому многие педагоги готовы получать поздравления 4 октября. Этот праздник не является выходным днем, однако учителям принято отдыхать, устраивая день самоуправления. Детям и родителям важно поздравлять своих педагогов и поблагодарить их за бесценный школьный опыт.
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Спасибо за Ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем Вас с Днем учителя!
Любим и ценим мы Вас.
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В этот день от всей души
Вас поздравить мы спешим!
Вы учитель — просто класс!
Любим больше всех мы Вас!
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Спасибо за уроки,
Родные педагоги,
За ваше понимание,
Заботу и внимание,
За душу золотую
И за любовь большую!
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Сегодня важный праздник!
Один из главных дней!
Весь мир сегодня чествует
Своих учителей!
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Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.