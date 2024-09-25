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Posted 25 сентября, 13:00

Published 25 сентября, 13:00

Modified 25 сентября, 13:00

Updated 25 сентября, 13:00

День учителя отмечают в субботу

День учителя 2024: открытки и поздравления педагогам от учеников и родителей

25 сентября 2024, 13:00
Фото: 1MI
День учителя отмечают в субботу
5 октября 2024 в России отмечается День учителя: Atas.info нашел трогательные поздравления и открытки вашему любимому педагогу.

День учителя в большинстве стран мира отмечают 5 октября: в 2024 году эта дата выпадает на субботу, поэтому многие педагоги готовы получать поздравления 4 октября. Этот праздник не является выходным днем, однако учителям принято отдыхать, устраивая день самоуправления. Детям и родителям важно поздравлять своих педагогов и поблагодарить их за бесценный школьный опыт.

Фото: pozdravok.com

***
Спасибо за Ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем Вас с Днем учителя!
Любим и ценим мы Вас.

Фото: pozdravok.com

***

В этот день от всей души
Вас поздравить мы спешим!
Вы учитель — просто класс!
Любим больше всех мы Вас!

Фото: pozdravok.com

***

Спасибо за уроки,
Родные педагоги,
За ваше понимание,
Заботу и внимание,
За душу золотую
И за любовь большую!

Фото: pozdravok.com

***

Сегодня важный праздник!
Один из главных дней!
Весь мир сегодня чествует
Своих учителей!

Фото: pozdravok.com

***

Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.

Фото: pozdravok.com
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