День учителя 2024: открытки и поздравления педагогам от учеников и родителей

День учителя в большинстве стран мира отмечают 5 октября: в 2024 году эта дата выпадает на субботу, поэтому многие педагоги готовы получать поздравления 4 октября. Этот праздник не является выходным днем, однако учителям принято отдыхать, устраивая день самоуправления. Детям и родителям важно поздравлять своих педагогов и поблагодарить их за бесценный школьный опыт.