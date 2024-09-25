До жилмассива «Родники» в Новосибирске запустят троллейбусы — как они будут ходить

Posted 25 сентября, 05:38
Published 25 сентября, 05:38
Modified 25 сентября, 05:40
Updated 25 сентября, 05:40
Так, из маршрута №10 исключат участок Красного проспекта, вместо него включат участок проспекта Дзержинского, Каменское шоссе. Сам маршрут №10 переименуют в «Амбулаторная — Вокзал „Новосибирск-Главный“. Транспортный парк увеличат на 4 единицы. Всего на маршруте будут работать 16 троллейбусов.
Маршрут троллейбуса №24 будет пролегать между жилмассивом Станиславский и ЖК «Северная корона». Троллейбусы пустят по улицам Богдана Хмельницкого, Тайгинской, Рассветной, Краузе. Пассажиров будут перевозить 34 троллейбуса.
При этом в Новосибирске наблюдается нехватка водителей, которые могли бы безопасно доставлять жителей и гостей областного центра на общественном транспорте. Так что кто будет управлять новыми троллейбусами — пока неизвестно.
У автомобилистов в Новосибирске появился повод для радости. На площади труда восстановили прежнюю схему движения. Это произошло спустя год. Всё это время здесь строили съезд.
В новосибирской мэрии грядет реформа Дептранса. Структура департамента изменится — смотрим, что хотят сделать.