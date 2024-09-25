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Posted 25 сентября, 05:38

Published 25 сентября, 05:38

Modified 25 сентября, 05:40

Updated 25 сентября, 05:40

До жилмассива «Родники» в Новосибирске запустят троллейбусы — как они будут ходить

До жилмассива «Родники» в Новосибирске запустят троллейбусы — как они будут ходить

25 сентября 2024, 05:38
Фото: 1MI
С 1 октября до жилмассива «Родники» запустят троллейбусное сообщение, для этого скорректируют действующие маршруты № 10 и 24, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Так, из маршрута №10 исключат участок Красного проспекта, вместо него включат участок проспекта Дзержинского, Каменское шоссе. Сам маршрут №10 переименуют в «Амбулаторная — Вокзал „Новосибирск-Главный“. Транспортный парк увеличат на 4 единицы. Всего на маршруте будут работать 16 троллейбусов.

Маршрут троллейбуса №24 будет пролегать между жилмассивом Станиславский и ЖК «Северная корона». Троллейбусы пустят по улицам Богдана Хмельницкого, Тайгинской, Рассветной, Краузе. Пассажиров будут перевозить 34 троллейбуса.

При этом в Новосибирске наблюдается нехватка водителей, которые могли бы безопасно доставлять жителей и гостей областного центра на общественном транспорте. Так что кто будет управлять новыми троллейбусами — пока неизвестно.

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У автомобилистов в Новосибирске появился повод для радости. На площади труда восстановили прежнюю схему движения. Это произошло спустя год. Всё это время здесь строили съезд.

В новосибирской мэрии грядет реформа Дептранса. Структура департамента изменится — смотрим, что хотят сделать.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус
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