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Posted 25 сентября, 07:00

Published 25 сентября, 07:00

Modified 25 сентября, 09:05

Updated 25 сентября, 09:05

Певица не хочет жить в России

Дочь Пугачевой распродает полумиллиардное имущество после побега из России

25 сентября 2024, 07:00
Фото: соцсети
Певица не хочет жить в России
Семья Пугачевой спешно распродает свое имущество в России: вслед за Пугачевой пошла и Орбакайте.

Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, решила больше не иметь имущества в России. Звезда хитов «Пьяная вишня», «Губки бантиком», «Перелетная птица», не желает больше жить на своей родине. Ее поклонники пророчат, что певица будет подыскивать недвижимость в Америке, где есть бизнес у ее мужа и учеба детей.

В одном из интервью Орбакайте сделала заявление, что попрощалась с Россией, спев последний раз свои песни на концерте в Санкт-Петербурге весной. Артистка объяснила, что с родной страной у нее не получается. Теперь ее квартиры выставлены на продажу: они находятся в центре Москвы, площадь каждой достигает 220-250 квадратов. За жилье Кристина готова принять по 200 млн рублей. Известно, что у звезды есть еще одна квартира, подаренная ее матерью. Она стоит около 250 млн рублей, однако будут ли продавать ее, пока неизвестно.

Первой решилась попрощаться с недвижимостью Алла Пугачева. До отъезда с семьей из России, Примадонна отписала элитную дачу своему внуку Никите Преснякову. Однако сам музыкант живет в США и там почти не бывает. Особняк выставили на продажу за 200 млн, но его долгое время никто не мог купить. И вот, покупатель нашелся, ему сделали скидку — теперь дача стоит 125 млн рублей. Чтобы урегулировать вопрос с документами, Пугачева может приехать в Россию лично. Однако будет ли рисковать с приездом ее муж-иноагент, остается загадкой.

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