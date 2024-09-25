Дочь Пугачевой распродает полумиллиардное имущество после побега из России

В одном из интервью Орбакайте сделала заявление, что попрощалась с Россией, спев последний раз свои песни на концерте в Санкт-Петербурге весной. Артистка объяснила, что с родной страной у нее не получается. Теперь ее квартиры выставлены на продажу: они находятся в центре Москвы, площадь каждой достигает 220-250 квадратов. За жилье Кристина готова принять по 200 млн рублей. Известно, что у звезды есть еще одна квартира, подаренная ее матерью. Она стоит около 250 млн рублей, однако будут ли продавать ее, пока неизвестно.