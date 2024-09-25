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Posted 25 сентября, 03:47

Published 25 сентября, 03:47

Modified 25 сентября, 03:49

Updated 25 сентября, 03:49

Жителям Новосибирска напомнили о возможности получить 16 тыс на ребенка

Ежемесячные выплаты на ребенка — как и кто может получить 16 тысяч

25 сентября 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney

Жителям Новосибирска напомнили о возможности получить 16 тыс на ребенка

С 1 октября в России стартует осенний срочный призыв в армию. На какие выплаты может рассчитывать ребенок призывника, рассказали в СФР.

Кто может получить ежемесячные выплаты за ребенка срочника

Это может быть мать ребенка, опекун или родственник, ухаживающий за ребенком.

Учащимся военных заведений выплаты не положены.

Сколько составляет ежемесячное пособие на ребенка срочника

Размер пособия в 2024 году составляет 16 698, 63 рубля. Фиксированную выплату индексируют раз в год.

Как получить ежемесячное пособие на ребенка призывника

Для получения выплаты нужно обратиться в ближайшее отделение Социального фонда России или в МФЦ (услуга может оказываться не во всех отделениях). Также заявления принимают на Госуслугах, отправить полный комплект документов можно и в отделении Почты России.

После регистрации пособие должны назначить в течение 10 дней без учета выходных. Иногда срок продлевают до 20 дней.

Первая выплата поступает в течение пяти рабочих дней, затем — с 1 по 25 число каждого месяца.

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Узнать подробнее

Также у россиян есть шанс на 13 пенсию — узнайте подробности.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Дети#Выплаты
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