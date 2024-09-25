Ежемесячные выплаты на ребенка — как и кто может получить 16 тысяч

Posted 25 сентября, 03:47
Published 25 сентября, 03:47
Modified 25 сентября, 03:49
Updated 25 сентября, 03:49
Это может быть мать ребенка, опекун или родственник, ухаживающий за ребенком.
Учащимся военных заведений выплаты не положены.
Размер пособия в 2024 году составляет 16 698, 63 рубля. Фиксированную выплату индексируют раз в год.
Для получения выплаты нужно обратиться в ближайшее отделение Социального фонда России или в МФЦ (услуга может оказываться не во всех отделениях). Также заявления принимают на Госуслугах, отправить полный комплект документов можно и в отделении Почты России.
После регистрации пособие должны назначить в течение 10 дней без учета выходных. Иногда срок продлевают до 20 дней.
Первая выплата поступает в течение пяти рабочих дней, затем — с 1 по 25 число каждого месяца.