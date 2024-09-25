atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 09:02

Published 25 сентября, 09:02

Modified 25 сентября, 09:04

Updated 25 сентября, 09:04

Вячеслав Володин о ЖКХ

Госдума планирует решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства

25 сентября 2024, 09:02
Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин о ЖКХ
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости помочь регионам и муниципалитетам в сфере ЖКХ. Тема была затронута в преддверии рассмотрения бюджета.
«И в первую очередь хочу подчеркнуть, помочь тем муниципалитетам, тем регионам, у которых вопросы тепло-, водоснабжения обеспечиваются муниципальными предприятиями. Потому что есть концессии, там особый порядок прописан. Более того, поддержка концессиям оказывалась. А вот что касается муниципальных предприятий, особенно в регионах-реципиентах, где дефицитные бюджеты, такая помощь необходима», — отметил Вячеслав Володин во время парламентского часа.

Вячеслав Володин также сообщил, что подобная помощь особенно необходима регионам с дефицитом бюджета. Примером успешной модернизации сферы ЖКХ выступают Москва, Казань, и Санкт-Петербург, сообщает сайт Дума ТВ.

Ранее о проблемах с сфере ЖКХ также говорил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, тепло-, водообеспечения, снабжения помогут гражданам жить комфортней.

Читайте также:
Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске завершат 1 ноябряТарифы ЖКХ и льготная ипотека: кого коснутся новые законы с 1 июля 2024 года
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Госдума#ЖКХ#Водоснабжение#Модернизация#Теплоснабжение
Подпишитесь
Популярное