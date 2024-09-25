Госдума планирует решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства

Posted 25 сентября, 09:02
Published 25 сентября, 09:02
Modified 25 сентября, 09:04
Updated 25 сентября, 09:04
«И в первую очередь хочу подчеркнуть, помочь тем муниципалитетам, тем регионам, у которых вопросы тепло-, водоснабжения обеспечиваются муниципальными предприятиями. Потому что есть концессии, там особый порядок прописан. Более того, поддержка концессиям оказывалась. А вот что касается муниципальных предприятий, особенно в регионах-реципиентах, где дефицитные бюджеты, такая помощь необходима», — отметил Вячеслав Володин во время парламентского часа.
Вячеслав Володин также сообщил, что подобная помощь особенно необходима регионам с дефицитом бюджета. Примером успешной модернизации сферы ЖКХ выступают Москва, Казань, и Санкт-Петербург, сообщает сайт Дума ТВ.
Ранее о проблемах с сфере ЖКХ также говорил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, тепло-, водообеспечения, снабжения помогут гражданам жить комфортней.