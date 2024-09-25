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Posted 25 сентября, 08:40

Published 25 сентября, 08:40

Modified 25 сентября, 08:42

Updated 25 сентября, 08:42

Массовое ДТП устроили жители Новосибирска на Золотой Ниве

Массовое ДТП устроили жители Новосибирска на Золотой Ниве

25 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Днем 25 сентября автомобилисты устроили массовое дорожно-транспортное происшествие, всего столкнулись три машины, сообщают очевидцы.

Автоинцидент произошел на улице Бориса Богаткова в районе дома № 245. Всего столкнулись три транспортных средства — Mercedes-Benz, Haval Jolion, Renault.

Автомобили перекрыли две полосы движения. Если вы торопитесь — лучше искать пути объезда. На месте работают экстренные службы.

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

24 сентября в Октябрьском районе в ДТП пострадали три женщины и ребенок. Один из автомобилей даже отбросило в стену здания. Мы сообщали подробности.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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