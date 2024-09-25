Массовое ДТП устроили жители Новосибирска на Золотой Ниве

Posted 25 сентября, 08:40
Published 25 сентября, 08:40
Modified 25 сентября, 08:42
Updated 25 сентября, 08:42
Автоинцидент произошел на улице Бориса Богаткова в районе дома № 245. Всего столкнулись три транспортных средства — Mercedes-Benz, Haval Jolion, Renault.
Автомобили перекрыли две полосы движения. Если вы торопитесь — лучше искать пути объезда. На месте работают экстренные службы.
24 сентября в Октябрьском районе в ДТП пострадали три женщины и ребенок. Один из автомобилей даже отбросило в стену здания. Мы сообщали подробности.