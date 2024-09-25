atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2024, 12:11

Published 25 сентября 2024, 12:11

Modified 26 сентября 2024, 01:07

Updated 26 сентября 2024, 01:07

Муцениеце потребовала от Прилучного баснословные алименты

25 сентября 2024, 12:11
Бывшая жена новосибирского актера Павла Прилучного потребовала от него многомиллионные выплаты алиментов.

После развода Агата Муцениеце и Павел Прилучный до сих пор не могут урегулировать юридические вопросы. Между ними прошел не один суд и тут всплывает новый скандал.

У бывших возлюбленных есть двое детей — Мия и Тимофей. Сначала проблема стояла в алиментах, которые новосибирец не активно желал выплачивать. Сумма в месяц составляла 50 тысяч рублей, что не устроило актрису. В итоге она отсудила у бывшего мужа по 100 тысяч рублей каждый месяц. Сам Павел неоднократно оспаривал это решение, заявляя, что и без этого берет все расходы на детей на себя, включая путешествия. Сама Агата признается, что не может тянуть обучение детей в элитной школе, год в которой стоит 1,6 млн рублей.

«В каждой бочке затычка»: почему SHAMAN так быстро потерял свою репутацию
Узнать подробнее

Тут в семейной драме появляется новый повод для судебных споров: определение места жительства детей. Павел желает, чтобы Мия и Тимофей жили с ним. Здесь суд решение еще не принял. Интересно, что актер забрал сына с собой на отдых в Геленджик в конце лета и на линейку 1 сентября ребенок не явился. Он обучался дистанционно. Сама Агата не отреагировала на такую новость.

Источник «КП» заявляет, что Прилучный намерен добиться постоянной опеки над Тимофеем, а дочку намерен пока оставить с мамой. В суде актер якобы готов представить какой-то компромат на бывшую супругу. Ранее Агата узнала про увеличение дохода у звезды сериалов. Теперь она намерена добиться, чтобы ее дети получали по миллиону ежемесячно.

Дочь Пугачевой распродает полумиллиардное имущество после побега из России
Узнать подробнее
Читайте также:
Поклонники не узнали постаревшую звезду «Папиных дочек» на новом фотоПугачева лишилась дома, а Шаман концертов: самые громкие звездные скандалы неделиАктер-изменщик Анатолий Журавлев рассказал еще об одном ребенке на сторонеБольше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Алименты#Развлечения#Звезды#Актер#Павел Прилучный#Шоу-бизнес#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика