Муцениеце потребовала от Прилучного баснословные алименты

У бывших возлюбленных есть двое детей — Мия и Тимофей. Сначала проблема стояла в алиментах, которые новосибирец не активно желал выплачивать. Сумма в месяц составляла 50 тысяч рублей, что не устроило актрису. В итоге она отсудила у бывшего мужа по 100 тысяч рублей каждый месяц. Сам Павел неоднократно оспаривал это решение, заявляя, что и без этого берет все расходы на детей на себя, включая путешествия. Сама Агата признается, что не может тянуть обучение детей в элитной школе, год в которой стоит 1,6 млн рублей.