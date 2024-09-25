Муцениеце потребовала от Прилучного баснословные алименты

Posted 25 сентября, 12:11
Published 25 сентября, 12:11
Modified 25 сентября, 12:13
Updated 25 сентября, 12:13
После развода Агата Муцениеце и Павел Прилучный до сих пор не могут урегулировать юридические вопросы. Между ними прошел не один суд и тут всплывает новый скандал.
У бывших возлюбленных есть двое детей — Мия и Тимофей. Сначала проблема стояла в алиментах, которые новосибирец не активно желал выплачивать. Сумма в месяц составляла 50 тысяч рублей, что не устроило актрису. В итоге она отсудила у бывшего мужа по 100 тысяч рублей каждый месяц. Сам Павел неоднократно оспаривал это решение, заявляя, что и без этого берет все расходы на детей на себя, включая путешествия. Сама Агата признается, что не может тянуть обучение детей в элитной школе, год в которой стоит 1,6 млн рублей.
Тут в семейной драме появляется новый повод для судебных споров: определение места жительства детей. Павел желает, чтобы Мия и Тимофей жили с ним. Здесь суд решение еще не принял. Интересно, что актер забрал сына с собой на отдых в Геленджик в конце лета и на линейку 1 сентября ребенок не явился. Он обучался дистанционно. Сама Агата не отреагировала на такую новость.
Источник «КП» заявляет, что Прилучный намерен добиться постоянной опеки над Тимофеем, а дочку намерен пока оставить с мамой. В суде актер якобы готов представить какой-то компромат на бывшую супругу. Ранее Агата узнала про увеличение дохода у звезды сериалов. Теперь она намерена добиться, чтобы ее дети получали по миллиону ежемесячно.