Назван основной вид общественного транспорта Новосибирска — на чем будем ездить

Posted 25 сентября, 05:49
Published 25 сентября, 05:49
Modified 25 сентября, 05:51
Updated 25 сентября, 05:51
Электротранспорт станет приоритетным направлением развития сферы городских пассажирских перевозок в ближайшие годы, заявил вице-мэр Олег Клемешов в эфире программы «Вести-Новосибирск». В первую очередь, речь идет о метрополитене и трамвае.
Новые трамвайные линии предполагается протянуть к крупным отдаленным жилмассивам — Плющихинскому, Радуга Сибири и строящемуся Клюквенному. Конкретные сроки начала работы этих маршрутов Клемешов не назвал, отметив, что разработка проектной документации «это ближайшая перспектива».
В свою очередь, губернатор Андрей Травников добавил, что в планах постоянное обновление подвижного состава — не менее 20 вагонов каждый год.
В октябре будет объявлен конкурс на разработку проекта продления Дзержинской линии метро. На это в бюджете запланировано 600 млн рублей.