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Posted 25 сентября, 05:49

Published 25 сентября, 05:49

Modified 25 сентября, 05:51

Updated 25 сентября, 05:51

О необходимости развития трамвайных линий в Новосибирске говорят не первый год

Назван основной вид общественного транспорта Новосибирска — на чем будем ездить

25 сентября 2024, 05:49
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
О необходимости развития трамвайных линий в Новосибирске говорят не первый год

В Новосибирске трамваи запустят в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский

Транспортная схема города будет ориентирована на симбиоз трамваев, метро и городской электрички, сообщил вице-мэр Олег Клемешов.

Электротранспорт станет приоритетным направлением развития сферы городских пассажирских перевозок в ближайшие годы, заявил вице-мэр Олег Клемешов в эфире программы «Вести-Новосибирск». В первую очередь, речь идет о метрополитене и трамвае.

Новые трамвайные линии предполагается протянуть к крупным отдаленным жилмассивам — Плющихинскому, Радуга Сибири и строящемуся Клюквенному. Конкретные сроки начала работы этих маршрутов Клемешов не назвал, отметив, что разработка проектной документации «это ближайшая перспектива».

В свою очередь, губернатор Андрей Травников добавил, что в планах постоянное обновление подвижного состава — не менее 20 вагонов каждый год.

В октябре будет объявлен конкурс на разработку проекта продления Дзержинской линии метро. На это в бюджете запланировано 600 млн рублей.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Трамвай#Развитие
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