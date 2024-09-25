Названы самые зараженные районы Новосибирска

Posted 25 сентября, 01:30
Published 25 сентября, 01:30
Modified 25 сентября, 01:32
Updated 25 сентября, 01:32
ОРВИ и гриппом в 2024 году болели более 520 тысяч человек. Этот показатель превышает статистику 2023 года в 2,4%. Больше всего заражались дети — их заболеваемость в этом сезоне превышает 2,5 раза.
Как объясняет эпидемиолог Людмила Чернышова, есть районы Новосибирска, где заболеваемость выше. Превышает число заразившихся Железнодорожный, Заельцовский, Кировский и Центральный.
Специалист напоминает, что для предотвращения распространения вируса, необходимо вакцинироваться.