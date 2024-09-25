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Posted 25 сентября, 01:30

Published 25 сентября, 01:30

Modified 25 сентября, 01:32

Updated 25 сентября, 01:32

Вирусами чаще болеют дети

Названы самые зараженные районы Новосибирска

25 сентября 2024, 01:30
Фото: 1MI
Вирусами чаще болеют дети
В Новосибирске назвали районы, где заболеваемость выше всего, об этом рассказала эпидемиолог.

ОРВИ и гриппом в 2024 году болели более 520 тысяч человек. Этот показатель превышает статистику 2023 года в 2,4%. Больше всего заражались дети — их заболеваемость в этом сезоне превышает 2,5 раза.

Как объясняет эпидемиолог Людмила Чернышова, есть районы Новосибирска, где заболеваемость выше. Превышает число заразившихся Железнодорожный, Заельцовский, Кировский и Центральный.

Специалист напоминает, что для предотвращения распространения вируса, необходимо вакцинироваться.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Вирус#Заболеваемость
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