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Posted 25 сентября, 02:29

Published 25 сентября, 02:29

Modified 25 сентября, 02:31

Updated 25 сентября, 02:31

Мужчина погиб

Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе в Новосибирской области

25 сентября 2024, 02:29
Фото: 1MI
Мужчина погиб
На автодороге под Новосибирском случилась смертельная авария с пешеходом, передают в ГАИ.

Инцидент был поздно вечером 24 сентября. По трассе двигался 58-летний водитель. Он двигался на автомобиле Ssang Yong Action по Чуйскому тракту, в сторону Новосибирска.

Проехав 115 км, автомобилист сбил человека. Это был мужчина 43 лет. Он перебегал дорогу в неразрешенном месте. Сибиряк не имел на одежде каких либо световозвращающих элементов, а дорога была не освещена. Совокупность данных факторов, вероятно, привела к трагическому исходу.

Пешеход погиб на месте. В деталях дорожно-транспортного происшествия разбирались сотрудники ГАИ. Аналогичная авария произошла и в Искитимском районе.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария
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