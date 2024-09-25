Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе в Новосибирской области

Posted 25 сентября, 02:29
Published 25 сентября, 02:29
Modified 25 сентября, 02:31
Updated 25 сентября, 02:31
Инцидент был поздно вечером 24 сентября. По трассе двигался 58-летний водитель. Он двигался на автомобиле Ssang Yong Action по Чуйскому тракту, в сторону Новосибирска.
Проехав 115 км, автомобилист сбил человека. Это был мужчина 43 лет. Он перебегал дорогу в неразрешенном месте. Сибиряк не имел на одежде каких либо световозвращающих элементов, а дорога была не освещена. Совокупность данных факторов, вероятно, привела к трагическому исходу.
Пешеход погиб на месте. В деталях дорожно-транспортного происшествия разбирались сотрудники ГАИ. Аналогичная авария произошла и в Искитимском районе.