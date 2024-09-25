Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе в Новосибирской области

Проехав 115 км, автомобилист сбил человека. Это был мужчина 43 лет. Он перебегал дорогу в неразрешенном месте. Сибиряк не имел на одежде каких либо световозвращающих элементов, а дорога была не освещена. Совокупность данных факторов, вероятно, привела к трагическому исходу.