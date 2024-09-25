После драки цыган в Новосибирске возбудили уголовное дело

Posted 25 сентября, 08:08
Published 25 сентября, 08:08
Modified 25 сентября, 08:10
Updated 25 сентября, 08:10
По факту нападения на супругов во дворе дома на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска, возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. По ч. 2 ст. 213 УК РФ грозит до семи лет лишения свободы.
Всего по делу подозреваемыми проходят пять человек. Задержаны двое подозреваемых, их взяли под стражу на два месяца, до 23 ноября. Их напарников ищут.
Инцидент произошел вечером 22 сентября. Два автомобиля не смогли разъехаться по двору, в итоге началась драка.