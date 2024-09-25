Последнее заявление основательницы «Вайлдберриз» Бакальчук — кто ей угрожал

Posted 25 сентября, 08:47
Published 25 сентября, 08:47
Modified 25 сентября, 09:49
Updated 25 сентября, 09:49
Развод семьи Бакальчуков обернулся громким скандалом и смертями. В тот роковой день, 18 сентября, неизвестные ворвались в головной офис «Вайлдберриз». В результате конфликта были убиты два охранника. Все подозреваемые были задержаны вместе с мужем Татьяны — Владиславом, который говорил, что оказался там случайно.
После шумихи, бизнесвумен обвинила мужа в угрозах убийством. По ее словам, директор компании по развитию сервисов получает угрозы от ее супруга. В них есть такие фразы: «когда тебе в спину стреляют» и «возмездие скоро настанет».
Татьяна не стала ждать реализации этих слов и заявила в полицию. Также она обвинила Владислава в беспорядках в офисах: было уничтожено имущество и нанесен ущерб. Сам же Владислав написал жене открытое письмо, где напомнил о ее огромных долгах.
Конфликт Бакальчук разгорелся летом, когда вся страна узнала, что предприниматели решили развестись. Владислав заявил на всю страну, что компанию Wildberries захватили рейдеры, а сама Татьяна якобы пропала. В дело даже вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, а также с обвинениями в неверности женщины выступил рэпер Тимати. На деле же основательница маркетплейса все эти заявления опровергла.
Недавно Татьяна заявила, что решила сменить фамилию Бакальчук на девичью. Теперь она снова Ким. Пока супруги продолжают громко разводиться.