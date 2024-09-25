Последнее заявление основательницы «Вайлдберриз» Бакальчук — кто ей угрожал

Конфликт Бакальчук разгорелся летом, когда вся страна узнала, что предприниматели решили развестись. Владислав заявил на всю страну, что компанию Wildberries захватили рейдеры, а сама Татьяна якобы пропала. В дело даже вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, а также с обвинениями в неверности женщины выступил рэпер Тимати. На деле же основательница маркетплейса все эти заявления опровергла.