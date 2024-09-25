При ДТП в Новосибирске пострадали три женщины и ребенок — подробности и фото

Posted 25 сентября 2024, 03:56
Published 25 сентября 2024, 03:56
Modified 25 сентября 2024, 04:00
Updated 25 сентября 2024, 04:00
Все произошло в Октябрьском районе днем 24 сентября. Автомобиль Opel Astra двигался по улице Никитина. Им управляла 34-летняя женщина. В один момент она врезалась в автомобиль Toyota Platz, который отбросило на фасад дома.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек. Водитель Toyota (женщина 50 лет) и его пассажиры — 7-летняя девочка, 72-летняя пенсионерка, 40-летняя женщина. Все они доставлены в больницу. Характер травм неизвестен.
На месте разбирались сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются. Также в этот день погиб пешеход на трассе.