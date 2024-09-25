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Posted 25 сентября, 03:56

Published 25 сентября, 03:56

Modified 25 сентября, 04:00

Updated 25 сентября, 04:00

Пострадали люди

При ДТП в Новосибирске пострадали три женщины и ребенок — подробности и фото

25 сентября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Пострадали люди

При ДТП в Новосибирске пострадали три женщины и ребенок

Авария с несколькими пострадавшими случилась в Новосибирске, детали озвучили в ГАИ.

Все произошло в Октябрьском районе днем 24 сентября. Автомобиль Opel Astra двигался по улице Никитина. Им управляла 34-летняя женщина. В один момент она врезалась в автомобиль Toyota Platz, который отбросило на фасад дома.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек. Водитель Toyota (женщина 50 лет) и его пассажиры — 7-летняя девочка, 72-летняя пенсионерка, 40-летняя женщина. Все они доставлены в больницу. Характер травм неизвестен.

На месте разбирались сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются. Также в этот день погиб пешеход на трассе.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#Пострадавшие
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