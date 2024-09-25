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Posted 25 сентября, 12:12

Published 25 сентября, 12:12

Modified 25 сентября, 12:14

Updated 25 сентября, 12:14

Прорыв кипятка в Новосибирске

Прокуратура взяла на контроль ход ликвидации прорыва кипятка в Новосибирске

25 сентября 2024, 12:12
Фото: 1MI
Прорыв кипятка в Новосибирске
Потоки горячей воды залили не только проезжую часть, дворы жилых домов, но и парковку на улице Курчатова, сообщают местные жители.

Очередная коммунальная авария произошла в Новосибирске. Потоками горячей воды затопило значительную часть улицы Курчатова. Автомобили передвигались по проезжей части в условиях ограниченной видимости из-за пара. О пострадавших не сообщается.

«Прокуратура контролирует ход и результаты устранения аварии на сетях в Калининском районе», — сообщает надзорное ведомство.

На данный момент подтопление дороги устранено. Вода остается во дворах и на части парковки. Специалисты продолжают устранять дефект на сетях.

Отметим, что с начала отопительного сезона в Новосибирске участились случаи прорыва. Три дня назад кипяток затопил улицу в Октябрьском районе. 18 октября фонтаны горячей воды забили на улице Иванова.

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