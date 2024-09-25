Прокуратура взяла на контроль ход ликвидации прорыва кипятка в Новосибирске

Posted 25 сентября, 12:12
Published 25 сентября, 12:12
Modified 25 сентября, 12:14
Updated 25 сентября, 12:14
Очередная коммунальная авария произошла в Новосибирске. Потоками горячей воды затопило значительную часть улицы Курчатова. Автомобили передвигались по проезжей части в условиях ограниченной видимости из-за пара. О пострадавших не сообщается.
«Прокуратура контролирует ход и результаты устранения аварии на сетях в Калининском районе», — сообщает надзорное ведомство.
На данный момент подтопление дороги устранено. Вода остается во дворах и на части парковки. Специалисты продолжают устранять дефект на сетях.
Отметим, что с начала отопительного сезона в Новосибирске участились случаи прорыва. Три дня назад кипяток затопил улицу в Октябрьском районе. 18 октября фонтаны горячей воды забили на улице Иванова.