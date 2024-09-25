Руководство «Почты России» попало в «Топ-1000 российских менеджеров»

Профессиональный путь специалиста начался в банковской организации. С 2000 года занимал должность специалиста по развитию регионального бизнеса в Альфа-Банке. В 2012 году стал вице-президентом группы ВТБ, руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Московской области банка ВТБ. В 2015 был включен в состав правления Банка Москвы. В 2016 году вступил в должность старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.