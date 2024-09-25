Руководство «Почты России» попало в «Топ-1000 российских менеджеров»

Posted 25 сентября, 15:44
Published 25 сентября, 15:44
Modified 25 сентября, 15:44
Updated 25 сентября, 15:44
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» демонстрирует результаты годовой работы, выявляя самых профессиональных управленцев РФ, лучших в своих отраслях и функциональных направлениях. Методология ранжирования базируется на экспертном голосовании — топ-менеджеры рассматривают успехи коллег в их сферах деятельности. «Топ-1000» текущего года стал 25-м по счету.
Согласно биографии Михаила Юрьевича Волкова, он родился в Приморье, в городе Спасске-Дальнем. Является выпускником Хабаровской государственной академии экономики и права (сейчас — Хабаровский государственный университет экономики и права), обучался по специальности «Финансы и кредит», информируют Новые Известия.
Профессиональный путь специалиста начался в банковской организации. С 2000 года занимал должность специалиста по развитию регионального бизнеса в Альфа-Банке. В 2012 году стал вице-президентом группы ВТБ, руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Московской области банка ВТБ. В 2015 был включен в состав правления Банка Москвы. В 2016 году вступил в должность старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.
В 2017 году стал частью команды «Почты России» на должности замгендиректора по операционному управлению, затем вошел в состав правления АО «Почта России» и реализовал клиентоцентричную стратегию. При этом он обновил стандарты качества работы с клиентами, внедрив мониторинг уровня сервиса и различные цифровые решения.
С 2021 года руководил проектом по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, учрежденной Минфином РФ. Стратегия была разработана меньше чем за год — в России появилась компания с технологичным продуктом и дистрибьюторской сетью с более чем 70 тысячами точек.
В январе прошлого года получил правительственное назначение на должность генерального директора «Почты России» с задачей быстрого оздоровления компании.
Его цель — построить почту, способную с одинаковой эффективностью и надежностью быть партнером предпринимателей в РФ и за рубежом, при этом став для россиян центром оказания социально важных повседневных услуг.
Михаил Волков регулярно посещает отделения почтовой связи в регионах, где встречается с сотрудниками. Он убежден, что уровень удовлетворенности клиентов и лояльность почтовиков являются ключевыми показателями работы почты.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» пополнили и другие представители «Почты России».