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Posted 25 сентября, 09:49

Published 25 сентября, 09:49

Modified 25 сентября, 09:51

Updated 25 сентября, 09:51

Рыбак поймал огромную щуку

Рыбак поймал огромную щуку — в чем секрет успеха

25 сентября 2024, 09:49
Фото: Александр Серых. vk.com/fishingsibru
Рыбак поймал огромную щуку

Житель Новосибирской области поймал самую большую щуку

Житель Новосибирской области поймал щуку, для этого ему пришлось совершить небольшое путешествие, рассказал сам Александр Серых.

Рыбак поймал щуку в водах Томской области. Вес улова составил 10 кг 600 граммов. Рыбу-гиганта после фотосессии отправили обратно в воду. С щукой всё хорошо, заверил рыбак. Секрет удачной рыбалки прост — мужчина использовал хорошее оборудование и правильный прикорм.

При этом щука стала единственной, кого удалось затащить в лодку. Еще две рыбы аналогичного веса с крючка сорвались. Рыбу ловили в предрусловых проливах, на крупный силикон.

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Другой житель региона поймал редкую промысловую рыбу — как ему это удалось.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Рыбалка
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