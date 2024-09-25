Рыбак поймал огромную щуку — в чем секрет успеха

Posted 25 сентября, 09:49
Published 25 сентября, 09:49
Modified 25 сентября, 09:51
Updated 25 сентября, 09:51
Рыбак поймал щуку в водах Томской области. Вес улова составил 10 кг 600 граммов. Рыбу-гиганта после фотосессии отправили обратно в воду. С щукой всё хорошо, заверил рыбак. Секрет удачной рыбалки прост — мужчина использовал хорошее оборудование и правильный прикорм.
При этом щука стала единственной, кого удалось затащить в лодку. Еще две рыбы аналогичного веса с крючка сорвались. Рыбу ловили в предрусловых проливах, на крупный силикон.