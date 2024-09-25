Самый большой огурец вырастила обычная дачница — в чем секрет

На обычной грядке вырос огромный огурец. Его размеры достигали 48 см в длину и 20 см в ширину, пишет газета «Сельская правда». Как рассказала хозяйка, из огурца они сделали большую миску салата на всю семью. Никаких особенных секретов при выращивании не использовали. Ухаживали и поливали как обычно.