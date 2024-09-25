Самый большой огурец вырастила обычная дачница — в чем секрет

Posted 25 сентября, 02:07
Published 25 сентября, 02:07
Modified 25 сентября, 02:09
Updated 25 сентября, 02:09
В селе Доволенского района местные жители хвастаются урожаем. Новосибирцы из Сарыбылыка сорвали овощ-рекордсмен.
На обычной грядке вырос огромный огурец. Его размеры достигали 48 см в длину и 20 см в ширину, пишет газета «Сельская правда». Как рассказала хозяйка, из огурца они сделали большую миску салата на всю семью. Никаких особенных секретов при выращивании не использовали. Ухаживали и поливали как обычно.
Овощи-переростки считаются не самыми вкусными. Они горькие, имеют большие семена, а также толстую шкуру. Ранее дачникам рассказали, как подготовить осенью огород к зимнему сезону.