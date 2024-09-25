atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 02:07

Published 25 сентября, 02:07

Modified 25 сентября, 02:09

Updated 25 сентября, 02:09

Огурец был огромным

Самый большой огурец вырастила обычная дачница — в чем секрет

25 сентября 2024, 02:07
Фото: 1MI
Огурец был огромным

Самый большой огурец вырастила жительница Новосибирской области

В Новосибирской области выращивают огурцы-гиганты, рассказывают дачники.

В селе Доволенского района местные жители хвастаются урожаем. Новосибирцы из Сарыбылыка сорвали овощ-рекордсмен.

На обычной грядке вырос огромный огурец. Его размеры достигали 48 см в длину и 20 см в ширину, пишет газета «Сельская правда». Как рассказала хозяйка, из огурца они сделали большую миску салата на всю семью. Никаких особенных секретов при выращивании не использовали. Ухаживали и поливали как обычно.

Овощи-переростки считаются не самыми вкусными. Они горькие, имеют большие семена, а также толстую шкуру. Ранее дачникам рассказали, как подготовить осенью огород к зимнему сезону.

Рыбаки поймали в Новосибирске огромную щуку весом 16 кг
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина вырастил тыкву-гигант под Новосибирском: такого вы ещё не виделиКогда закончатся холодные дожди в Новосибирске150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Огурцы#Дача#Огород#Овощи#Доволенский
Подпишитесь
Популярное