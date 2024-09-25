Снег выпал в Новосибирске — когда ждать следующий

Если верить прогнозам сервисов погоды, это не последние снежинки на этой неделе. Дневные температуры опустятся до +5 градусов, по ночам — до 0 градусов. Температура более-менее выровняется к выходным, потеплеет до +12 градусов. Затем снова станет холоднее. Характер погоды останется неустойчивым.