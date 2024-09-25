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Posted 25 сентября, 04:09

Published 25 сентября, 04:09

Modified 25 сентября, 04:11

Updated 25 сентября, 04:11

Первый снег выпал в Новосибирске

Снег выпал в Новосибирске — когда ждать следующий

25 сентября 2024, 04:09
Фото: atas.info

Первый снег выпал в Новосибирске

Ранним утром 25 сентября в Новосибирске выпал снег, кадрами поделились горожане.

Если верить прогнозам сервисов погоды, это не последние снежинки на этой неделе. Дневные температуры опустятся до +5 градусов, по ночам — до 0 градусов. Температура более-менее выровняется к выходным, потеплеет до +12 градусов. Затем снова станет холоднее. Характер погоды останется неустойчивым.

Не исключают синоптики и колебаний атмосферного давления, из-за чего пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание.

Видео: atas.info.

Ранее снег выпадал в Новосибирске в ночь на 17 сентября, но он почти моментально исчез.

Губернатор Андрей Травников поручил подключить все жилые дома и социальные объекты в регионе к системе отопления до конца недели.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Снег
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