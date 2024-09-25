Сотни семей открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту в 2024 году

Posted 25 сентября, 04:25
Published 25 сентября, 04:25
Modified 25 сентября, 04:27
Updated 25 сентября, 04:27
В 2024 году 306 семей смогли воспользоваться поддержкой правительства региона: они заключили соцконтракт для реализации хозяйства. Максимально на эти цели выделяется 200 тысяч рублей.
Как отметил замначальника управления организации социальных выплат минтруда и соцразвития НСО Дмитрий Радич, контракт позволяет семьям с трудным финансовым положением справиться с проблемами и развивать свое подсобное хозяйство или реализовывать собственную продукцию. Цель такой поддержки — помочь семье перейти на самообеспечение.
Многодетная семья Агафоновых из Искитимского района занимается производством яиц. Эту идею начали реализовывать дети, купив на свои деньги яйца и маленький инкубатор. Родители решили из детского увлечения сделать бизнес и заключили контракт в конце 2023 года. Теперь в их хозяйстве свыше 600 кур-бройлеров, большой инкубатор, яйца и корма.
А вот семья Пазиевых захотели выращивать свиней. Начинали они с двух животных, а денег приобрести еще свиноматок у них не хватало. С помощью поддержки сейчас они выращивают 15 свиней и 10 поросят, а также построили для них сарай.
Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.