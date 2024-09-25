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Posted 25 сентября, 04:25

Published 25 сентября, 04:25

Modified 25 сентября, 04:27

Updated 25 сентября, 04:27

Сотни семей открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту в 2024 году

Сотни семей открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту в 2024 году

25 сентября 2024, 04:25
Фото: nso.ru
При помощи соцконтракта свой уровень дохода смогли повысить 43 тысячи жителей Новосибирской области: одной из самых востребованных мер стало развитие личного подсобного хозяйства, сообщили в правительстве.

В 2024 году 306 семей смогли воспользоваться поддержкой правительства региона: они заключили соцконтракт для реализации хозяйства. Максимально на эти цели выделяется 200 тысяч рублей.

Как отметил замначальника управления организации социальных выплат минтруда и соцразвития НСО Дмитрий Радич, контракт позволяет семьям с трудным финансовым положением справиться с проблемами и развивать свое подсобное хозяйство или реализовывать собственную продукцию. Цель такой поддержки — помочь семье перейти на самообеспечение.

Многодетная семья Агафоновых из Искитимского района занимается производством яиц. Эту идею начали реализовывать дети, купив на свои деньги яйца и маленький инкубатор. Родители решили из детского увлечения сделать бизнес и заключили контракт в конце 2023 года. Теперь в их хозяйстве свыше 600 кур-бройлеров, большой инкубатор, яйца и корма.

А вот семья Пазиевых захотели выращивать свиней. Начинали они с двух животных, а денег приобрести еще свиноматок у них не хватало. С помощью поддержки сейчас они выращивают 15 свиней и 10 поросят, а также построили для них сарай.

Подать заявление на оформление социального контракта можно на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Фото: nso.ru
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