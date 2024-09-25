Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие предприятия

Posted 25 сентября, 17:25
Published 25 сентября, 17:25
Modified 25 сентября, 17:25
Updated 25 сентября, 17:25
Как рассказали представители компании, на событие были приглашены ветераны отрасли и студенты профильных вузов. Само торжество проходило на стадионе «Бумажник», пишет properm.ru.
Гости праздника не просто отдыхали, а демонстрировали свою профессиональную подготовку и навыки. Даже молодые участники не остались в стороне — студенты политеха показали химическое шоу со смешиванием реактивов, а школьники представили роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. А на одной из площадок работники показали, на что способен опытный водитель автопогрузчика.