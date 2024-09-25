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Posted 25 сентября, 17:25

Published 25 сентября, 17:25

Modified 25 сентября, 17:25

Updated 25 сентября, 17:25

Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие предприятия

Сотрудники ПЦБК отметили 65-летие предприятия

25 сентября 2024, 17:25
Фото: pcbk.ru
Пермская ЦБК организовала большой праздник в честь 65-летия предприятия и Дня работников леса. На торжественном мероприятии, которое прошло 20 сентября, присутствовали две тысячи человек, в том числе бывшие и действующие сотрудники ПЦБК.

Как рассказали представители компании, на событие были приглашены ветераны отрасли и студенты профильных вузов. Само торжество проходило на стадионе «Бумажник», пишет properm.ru.

Гости праздника не просто отдыхали, а демонстрировали свою профессиональную подготовку и навыки. Даже молодые участники не остались в стороне — студенты политеха показали химическое шоу со смешиванием реактивов, а школьники представили роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования. А на одной из площадок работники показали, на что способен опытный водитель автопогрузчика.

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