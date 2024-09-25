Специалисты назвали возможные причины взрыва наушника в ухе девушки в Турции

Posted 25 сентября, 14:21
Published 25 сентября, 14:21
Modified 25 сентября, 14:23
Updated 25 сентября, 14:23
Как пояснил Сергей Кузьменко, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества, при всём многообразии мобильной техники уже ни для кого не секрет, что она может иногда выходить из строя, порой с возгоранием внутренних аккумуляторов.
«Чаще всего причиной неисправности служат механические воздействия и человеческий фактор — небрежное отношение к технике. Подобные случаи редко приводят к травмам, но каждый пользователь должен осознавать потенциальные риски до тех пор, пока мировой прогресс не придумает новый тип портативных аккумуляторов», — считает он.
В свою очередь, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что любые приборы, в которых есть элементы, связанные с подзарядкой, могут взрываться либо выходить из строя.
«Конечно, это больше всего относится к смартфонам с аккумуляторами, пейджерам», — рассказал собеседник RT.
Но при этом он напомнил, что беспроводные наушники требуют подзарядки.
Ранее в СМИ появилась информация, что наушник Samsung взорвался в ухе девушки в Турции.
Отмечается, что в службу поддержки компании обратился мужчина, который купил гарнитуру Buds FE.
Он заявил, что наушники после покупки не заряжал, а один из них взорвался, как только его девушка решила их примерить.