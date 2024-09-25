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Posted 25 сентября, 14:21

Published 25 сентября, 14:21

Modified 25 сентября, 14:23

Updated 25 сентября, 14:23

Специалисты назвали возможные причины взрыва наушника в ухе девушки в Турции

25 сентября 2024, 14:21
Опрошенные RT специалисты прокомментировали взрыв наушника Samsung в ухе девушки в Турции, в результате чего она лишилась слуха.

Как пояснил Сергей Кузьменко, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества, при всём многообразии мобильной техники уже ни для кого не секрет, что она может иногда выходить из строя, порой с возгоранием внутренних аккумуляторов.

«Чаще всего причиной неисправности служат механические воздействия и человеческий фактор — небрежное отношение к технике. Подобные случаи редко приводят к травмам, но каждый пользователь должен осознавать потенциальные риски до тех пор, пока мировой прогресс не придумает новый тип портативных аккумуляторов», — считает он.

В свою очередь, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что любые приборы, в которых есть элементы, связанные с подзарядкой, могут взрываться либо выходить из строя.

«Конечно, это больше всего относится к смартфонам с аккумуляторами, пейджерам», — рассказал собеседник RT.

Но при этом он напомнил, что беспроводные наушники требуют подзарядки.

Ранее в СМИ появилась информация, что наушник Samsung взорвался в ухе девушки в Турции.

Отмечается, что в службу поддержки компании обратился мужчина, который купил гарнитуру Buds FE.

Он заявил, что наушники после покупки не заряжал, а один из них взорвался, как только его девушка решила их примерить.

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