Стало известно, когда во всех домах Новосибирска появится тепло

Пока не все городские объекты подключены к теплоснабжению. Часть жителей Новосибирска все еще ждет начала отопительного сезона в своих квартирах. Представитель СГК отметил, что всего на территории областного центра будут реализованы шесть этапов подключения. Они продлятся до конца сентября.