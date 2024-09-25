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Posted 25 сентября, 11:08

Published 25 сентября, 11:08

Modified 25 сентября, 11:10

Updated 25 сентября, 11:10

Подключение домов к теплу в Новосибирске

Стало известно, когда во всех домах Новосибирска появится тепло

25 сентября 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Подключение домов к теплу в Новосибирске
Часть жилых домов в областном центре по-прежнему не подключены к теплоснабжению, в СГК уточнили сроки подключения.

Пока не все городские объекты подключены к теплоснабжению. Часть жителей Новосибирска все еще ждет начала отопительного сезона в своих квартирах. Представитель СГК отметил, что всего на территории областного центра будут реализованы шесть этапов подключения. Они продлятся до конца сентября.

В настоящее время проводится отладка системы. Ряд домовладений, по общему решению жителей, пока не хотят подключать квартиры к теплу. для них установлен срок — 30 сентября.

Напомним, что в среду днем произошел очередной прорыв кипятка. Затопило не только улицу, но и парковку на улице Курчатова.

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