Стало известно, когда во всех домах Новосибирска появится тепло

Posted 25 сентября, 11:08
Published 25 сентября, 11:08
Modified 25 сентября, 11:10
Updated 25 сентября, 11:10
Пока не все городские объекты подключены к теплоснабжению. Часть жителей Новосибирска все еще ждет начала отопительного сезона в своих квартирах. Представитель СГК отметил, что всего на территории областного центра будут реализованы шесть этапов подключения. Они продлятся до конца сентября.
В настоящее время проводится отладка системы. Ряд домовладений, по общему решению жителей, пока не хотят подключать квартиры к теплу. для них установлен срок — 30 сентября.
Напомним, что в среду днем произошел очередной прорыв кипятка. Затопило не только улицу, но и парковку на улице Курчатова.